تازہ تر ین
انٹر نیشنل

غزہ میں شہیدوں کی تعدادکا اعلان، محکمہ صحت کی رپورٹ جاری

تہران/ ارنا- ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ غزہ پٹی پر صیہونی حکومت کے حملے کے ابتدائی 15 مہینے میں کم از کم 75 ہزار فلسطینی شہید ہوئے تھے۔

بتایا گیا ہے کہ غزہ کے محکمہ صحت اسی ٹائم فریم میں صرف 49 ہزار شہیدوں کا نام درج کرنے میں کامیاب ہوسکی تھی جبکہ عالمی میڈیکل جریدے “لینسٹ گلوبل ہیلتھ Lancet Global Health” کے مطابق، یہ تعداد 75 ہزار سے بھی زیادہ ہے۔

اس جریدے کی تفصیلی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہیدوں میں 56/2 فیصد خواتین، بچے اور سن رسیدہ فلسطینی شامل ہیں جو کہ غزہ کے محکمہ صحت کی رپورٹ کے عین مطابق قرار دیا گیا ہے۔

غزہ کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ صیہونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہزار سے بڑھ چکی ہے جبکہ ہزاروں شہیدوں کے جسد خاکی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور انہیں باضابطہ اعداد و شمار میں شامل نہیں کیا جاسکا ہے۔

لینسٹ جریدے نے اس سے قبل اندازہ لگایا تھا کہ غزہ پر صیہونی حملوں کے ابتدائی 9 مہینے میں باضابطہ اعداد و شمار سے 40 فیصد زیادہ شہادتیں واقع ہوئی ہیں جس کی حقیقت اب جاکر ثابت ہوسکی ہے۔

اس تحقیقاتی مقالے کے مصنفین اور اسکالروں کا اندازہ 95 فیصد تک درست ثابت ہوا ہے تاہم دقیق اعداد و شمار کے حصول کے لیے مزید میدانی سطح کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔


اہم خبریں
رمضان آتے ہی مہنگائی میں اضافہ، 17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں
خیبرپختونخوا حکومت نے انڈس ریور اور دریائے کابل سے سونا نکالنے پر پابندی لگادی
ٹی 20کوالیفائرز: محمد اکرم کی 13 گیندوں پر ففٹی، عمران نذیر کا 21 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا
ہاکی ٹیم کے ساتھ حالیہ ناروا سلوک سے متعلق قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
بھارت جاکر شادی کرنے والی سیما حیدر کے یہاں 11 ماہ میں دوسرے بچے کی پیدائش
پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے
قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ سہ پہر تین بجے طلب
کوئلے سے یوریا بنانے کا منصوبہ تھر اور پاکستان کیلئے گیم چینجر ثابت ہوگا، مراد علی شاہ
رمضان میں ریاض الجنہ کی زیارت کے نئے اوقات جاری، مکمل تفصیل جانیں
گوگل میپس میں ایک بڑی تبدیلی کیے جانے کا امکان
میچ کے دوران شہد کی مکھیوں نے دھاوا بول دیا، امپائر ہلاک
ہمیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ، جانتے ہیں کیا پلان کرنا ہے: مارک چیپمین
ثقلین مشتاق کی پلیئنگ الیون میں شاداب، بابر، شاہین سمیت کون کون جگہ نہ بناسکا؟
برطانیہ کا ایران کیخلاف کارروائی کیلئے امریکاکو اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار
لاکھوں مالیت کی ٹکٹیں خریدنے والے عمرہ زائرین مختلف ہوٹلوں میں خوار ہونے لگے
سعودی سفیر کا پاکستان میں فٹبال کے فروغ اور ترقی کیلیے مکمل حمایت کا اعادہ





دلچسپ و عجیب
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
امریکا: پوکیمون کا نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain