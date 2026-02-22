تازہ تر ین
پاکستان

شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی انتقال کر گئے

معروف شاعر سید سلمان گیلانی طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے ۔ وہ اپنی نعتیہ شاعری کے لیے نامور تھے انہوں نے تحریک ختم نبوت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔

 

سید سلمان گیلانی سات ستمبر 1951 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے 74 کی تحریک ختم نبوت کو تقویت دی تھی۔

ابتدائی تعلیم و گریجویشن شیخوپورہ سے کی۔ایم۔اے پنجاب یونیورسٹی، لاہورسے کیا۔

 

سلمسن گیلانی کے والد صاحب امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری کے قریب رہے۔بلکہ امرتسر میں ایک ہی محلہ میں بہت سارا وقت گزرا کرتے تھے۔

 

سید سلمان گیلانی نے بعد ازاں مزاحیہ شاعری میں نام پیدا کیا۔

ان کی کتب میں میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی،نقوشِ حضوری، شب جائے کہ من بودم (کالمز) قابل ذکر ہیں۔

 

انہوں نے کم و بیش 36 بار حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا۔


اہم خبریں
پاکستان نے افغانستان کا نام و نشان مٹا دیا رات کو بڑا سر پرائزز دے دیا
ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا
ملازمین کی تنخواہ میں کٹوتی غیر قانونی قرار دے کر محکمہ خزانہ کی تشریح مسترد
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سپر 8: پاکستان کا نیوزی لینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ
سندھ توڑنے، کراچی کو الگ کرنے کے بیانات کی مذمت کرتا ہوںِ: مراد علی شاہ
بنوں خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے
وزیرِ خزانہ کی امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات، اقتصادی امور پر گفتگو
عباس عراقچی کا ٹرمپ سے 32 ہزار ہلاکتوں کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ
مادری زبان کی حفاظت اور فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے: مریم نواز
کشمور میں نامعلوم بیماری نے چار معصوم جانیں نگل لیں
راولپنڈی: ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے سرکاری اہلکار جاں بحق
اختیارات کا ناجائز استعمال، ایس ایچ او غازی آباد کے خلاف کارروائی کا حکم
پنجاب میں 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی جرم قرار دینے کی تجویز
امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
ریاستی اداروں پر الزامات کا کیس: سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
پنجاب حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کیلئے اہم فیصلہ، پراپرٹی ٹرانسفر پر اسٹامپ ڈیوٹی ختم





دلچسپ و عجیب
امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain