ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: نیوزی لینڈ کا پانچواں، جنوبی افریقا کا چوتھا سیمی فائنل، کتنی مرتبہ فتح ملی؟

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقا کی ٹیمیں مدمقابل آئیں گی۔

یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب دونوں ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں مدمقابل آئیں گی۔

اس سے قبل نیوزی لینڈ چار اور جنوبی افریقا تین مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا سیمی فائنل کھیل چکے ہیں لیکن دونوں ٹیمیں صرف ایک مرتبہ ہی فائنل میں رسائی حاصل کرسکیں۔

جنوبی افریقا کو 2009 کے سیمی فائنل میں پاکستان اور 2014 کے سیمی فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی جبکہ 2024 کے سیمی فائنل میں افغانستان کے خلاف فتح حاصل کی۔

تاہم 2024 کے فائنل میں جنوبی افریقا کو بھارت کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

نیوزی لینڈ کو 2007 کے سیمی فائنل میں پاکستان، 2016 کے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور 2022 کے سیمی فائنل میں پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی۔

کیوی ٹیم نے 2021 کے سیمی فائنل میں انگلیںڈ کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی جہاں اسے آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔


سماج دشمن عناصر کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ضروری، کھلا نہیں چھوڑ سکتے: مریم نواز
روپے کی قدر میں بہتری، انٹربینک میں ڈالر مزید سستا ہوگیا
ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ؛ قومی ہاکی ٹیم نےآسٹریا کوبھی شکست دے دی
امریکی آبدوز کا بھارتی سمندر میں ایرانی جہاز پر حملہ، 100 سے زائد افراد لاپتہ
آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین ایک بار پھر ملتوی
یورپی ممالک کو شامل کیے بغیر سٹریٹیجک استحکام سے متعلق معاہدہ ممکن نہیں: روس
ایرانی بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا: ترک وزارت دفاع
یو اے ای دو ارب ڈالر کا قرضہ واپس نہیں مانگ رہا، گورنر اسٹیٹ یبنک
آپریشن غضب للحق میں 481 خوارج ہلاک، 696 زخمی ہو چکے: عطا اللہ تارڑ
پاکستان میں آبی بحران شدید، پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہو گئی
پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں 28 دنوں کا بیک اپ موجود ہے، وزیر خزانہ
ایران کیخلاف جنگ غیرقانونی اور جھوٹ پر مبنی ہے، امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر سخت تنقید
پنجاب میں معدنیات و قدرتی ذخائر کی تلاش کیلیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت
بنگلہ دیش کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے 15 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان
مارچ میں درجہ حرارت بڑھنے سے غیر معمولی گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان دوسری،بولرز میں ابرار احمدتیسری پوزیشن پرآ گئے





دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
