وزیراعظم جلد ہاؤسنگ انڈسٹری کیلئے پیکج کا اعلان کریں گے: ایس ایم تنویر

ایف پی سی سی آئی کے عہدیداروں کے ہمراہ صنعتوں کیلئے وزیراعظم کی جانب سے ممکنہ پیکج کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤسنگ انڈسٹری میں ایک پیکج کا اعلان کرنے والے ہیں، معیشت کی بحالی اور نوکریاں پیدا کرنے پر بات اہم ہے۔

انہوں نے کہا کہ 78 انڈسٹریز شعبہ تعمیرات سے منسلک ہیں، پاکستان میں ایک کروڑ 20 لاکھ گھروں کی قلت ہے، گھروں کی تعمیر سے 50 لاکھ افراد کو روزگار مل رہا تھا، گھر بننا بند ہوئے تو 55 لاکھ افراد کا روزگار چلا گیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کیلئے بہت محنت کی ضرورت ہے، جب کنسٹرکشن انڈسٹری میں منافع ختم ہوا تو سرمایہ اس شعبے سے نکل گیا۔

ایس ایم تنویر نے مزید کہا کہ 3 لاکھ اضافی گھر بنانا بہت مشکل ہے، اس کیلئے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، فائلر، نان فائلر اور لیٹ فائلر کی کیٹیگری کو فوری ختم کیا جائے۔


سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ
مشرق وسطیٰ کشیدگی: پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں200کا اضافہ
امریکا و اسرائیل نے ایران میں 13 طبی مراکز کو نشانہ بنایا، اقوام متحدہ
ایران جنگ ، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے :سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ
ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا امکان مسترد، کردوں کو لڑنے کی ترغیب
امریکا اسرائیل جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں تقریباً 200 بچے جان سے گئے: یونیسیف





مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
