تازہ تر ین
شوبز

نامور اداکارہ کی پٹھان، پنجابی ومہاجروں سے متعلق ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

نامور پاکستانی اکارہ صحیفہ جبار پٹھانوں ، پنجابیوں اور اردو سپیکنگ سے متعلق بیان دینے پر مشکل میں پھنس گئیں، وائرل ویڈیو پر صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جارہی ہے۔

صحیفہ جبار خٹک ایک ماڈل اور اداکارہ ہیں جو اب کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا تھا اور مختلف سماجی معاملات پر اپنے جرات مندانہ مؤقف اور مضبوط ارادے کی وجہ سے توجہ حاصل کی۔

بعد ازاں انہوں نے اداکاری کی جانب رخ کیا اور کئی ڈراموں میں کام کیا، تاہم اداکاری کے ساتھ اب انہوں نے اپنا کاروبار کھولنے کا فیصلہ کیا اور وہ لاہور میں اپنا فوڈ بزنس شروع کر چکی ہیں۔

حال ہی میں صحیفہ نے انسٹاگرام پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اسٹاف میں محنتی پٹھان افراد کو رکھنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں پنجابی یا اردو بولنے والے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے۔

سوشل میڈیا پر بڑی فالوونگ رکھنے کے باوجود اس طرح کی بات شیئر کرنا غیر ذمہ دارانہ سمجھا گیا اور ان کے اس بیان پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

انٹرنیٹ پر صارفین صحیفہ جبار کے اس بیان پر سخت ردعمل دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو ان سے معافی کا مطالبہ بھی کردیا۔

ایک صارف نے لکھا ’سب کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں کیوں کہ اب انہیں صرف پٹھان گاہکوں کی ضرورت ہے۔

ایک اور صارف نے کہا کہ کسی ایک شخص کے ساتھ برا تجربہ ہونے کی بنیاد پر پوری برادری کو جج کرنا دراصل دقیانوسی سوچ ہے۔
ایک صارف نے یہ بھی لکھا ’تشہیر کے لیے نسل پرستی کا سہارا نہیں لینا چاہیے‘۔


اہم خبریں
شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خودکش حملہ
ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل
ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے 84 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی
آپریشن غضب للحق: 527 خوارج ہلاک، 237 پوسٹیں تباہ کر دیں: عطا تارڑ
پاکستان کیلئے مارچ میں خام تیل کے 4 جہازوں کا بندوبست ہوگیا
سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain