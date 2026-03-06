تازہ تر ین
شوبز

بھارتی اداکار کا مشرق وسطیٰ میں پھنسے مسافروں کیلئے بڑا اعلان

بالی ووڈ اداکار سونو سود نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے دوران وہاں پھنسے مسافروں کے لیے مدد کا اعلان کردیا۔

بھارتی اداکار سونو سود اپنی جاندار اداکاری کے علاوہ سماجی خدمات کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں، وہ بھارت میں آئے روز مشکل میں پھنسے انسانوں کی مدد کرنے میں بالکل نہیں کتراتے، خاص طور پر انہوں نے کورونا میں بہت سے انسانوں کی مدد کرکے انہیں مشکل سے نکالا تھا۔

اب سونود نے مشرق وسطیٰ میں ایران کی اسرائیل اور امریکا سے جاری کشیدگی کے باعث دبئی میں پھسنے مسافروں کی مدد کا اعلان کردیا۔

52 سالہ اداکار نے جمعرات کو ایک مختصر ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ جو بھی لوگ موجودہ بحران کے باعث دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان سے مفت رہائش کے لیے رابطہ کرسکتے ہیں۔

اداکار کا کہنا تھا کہ جو لوگ بھی موجودہ بحران کی وجہ سے دبئی میں پھنسے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے رہنے کے لیے جگہ موجود ہے، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ آپ کو مفت رہائش ملے۔

اپنے پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ بھی ہمارے ہندوستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم یا ذات سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ دبئی میں پھنس گئے ہیں، مجھے ڈی ایم کریں جب کہ ہم یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ آپ کو اپنی وطن واپسی تک مفت رہائش ملے۔

واضح رہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد مشرق وسطیٰ سے پروازیں متاثر ہوئی ہیں، فضائی حدود کی بندش اور راستوں کی معطلی کے باعث کئی مسافر دبئی سمیت دیگر شہروں میں پھنس گئے ہیں۔


اہم خبریں
شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خودکش حملہ
ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل
ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے 84 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی
آپریشن غضب للحق: 527 خوارج ہلاک، 237 پوسٹیں تباہ کر دیں: عطا تارڑ
پاکستان کیلئے مارچ میں خام تیل کے 4 جہازوں کا بندوبست ہوگیا
سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain