امریکی صدر کا اماراتی ہم منصب سے رابطہ، ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال

ابوظہبی: متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا جس میں خطے میں جاری کشیدگی اور سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سرکاری بیان کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں صدور نے موجودہ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سفارتی رابطوں اور تعاون کو جاری رکھا جائے۔

حکام نے بتایا کہ موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی مشاورت اور رابطے اہم سمجھے جا رہے ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان سٹریٹجک شراکت داری خطے میں سکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، دونوں ممالک مختلف علاقائی اور بین الاقوامی امور پر باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب خطے میں سکیورٹی سے متعلق چیلنجز سامنے آ رہے ہوں۔

حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال کے دوران سفارتی رابطے جاری رکھے جائیں گے،علاقائی استحکام اور سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تعاون اور رابطوں کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔


اہم خبریں
جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کوسنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا: سربراہ آئی ایم ایف
ایران کے شمالی اسرائیل اور بحرین کی آئل ریفائنری پرحملے
عمان نے اسرائیل اور امریکا کے حملے غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیدیئے
وزیر اعظم کا قومی ہاکی ٹیم کے لیے انعام کا اعلان
سپین، جرمنی کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکی اسرائیلی حملے کی مخالفت کر دی
ایران جنگ ، امریکا کو شکست ہو سکتی ہے:نامور چینی نجومی کی چونکا دینے والی پیشگوئی
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے
تبدیل ہوتی علاقائی و عالمی صورتحال: وزیراعظم نے اجلاس طلب کرلیا، اہم فیصلے متوقع
کراچی اور لاہور میں امریکی قونصلیٹ سروسز بدستور معطل
پاکستان کی سعودیہ سے 10 سال کیلیے 5 ارب ڈالر ڈپازٹ اور تیل کی سہولت کی درخواست
ڈیرہ غازی خان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی ، 4 دہشتگرد ہلاک
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی برقرار، 13 ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی
جیٹ فیول مہنگا ہونے سے فضائی کرایوں میں بھاری اضافے کا خدشہ
توانائی بحران، بنگلادیش کا یونیورسٹیاں بند کرنےکا اعلان
عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛ 300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم
ایف بی آئی نیٹ ورک پر چینی ہیکرز کے سائبر حملے کاخدشہ





دلچسپ و عجیب
بیالیس دانتوں والا ملائشین شہری
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
