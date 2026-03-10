تازہ تر ین
انٹر نیشنل

فضائی حدود کی خلاف ورزی ،ترکیے نے ایران کو خبردار کر دیا

انقرہ:ترکیے نے ایران کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر خبردار کر دیا۔
ترک وزیر خارجہ حاقان فدان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ترکیے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں۔

حاقان فدان نے کہا کہ ترکیہ اپنی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، اگر ایسی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ترکی ضروری اقدامات کرے گا۔

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکیے کی جانب داغے گئے میزائل ایران سے نہیں گئے، اس واقعے کی جامع تحقیقات کی جائیں گی۔

دوسری جانب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ حالیہ کشیدگی میں ترکیے کی جانب دوسرا میزائل فائر کیا گیا۔


اہم خبریں
رواں مالی سال کے آٹھ ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 43 فیصداضافہ
دیامر بھاشا ڈیم پانی اور انرجی سکیورٹی کیلئے اہم ہے: چیئرمین واپڈا
ایران نے عرب ممالک پر 2ہزارڈرونز اور 5سومیزائل داغے: رپورٹ
آئندہ حملے کی صورت میں جواب دیا جائے گا: قطر
بحرین: اسرائیل کیلئے جاسوسی کرنیوالا بھارتی گرفتار
مصنوعی ذہانت کے آلات لوگوں کو شدید ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کرنے لگے:نئی تحقیق
فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی سے 507 ملین ڈالر حاصل
ائیرلائنزکا بین الاقوامی کرایوں میں 10 سے 28 ہزار روپے تک اضافہ
اسحاق ڈار کا بحرینی زیرخارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال
خیبرپختونخوا میں تمام سرکاری و نجی جامعات جمعہ اور ہفتہ کو بند رہیں گی
تہران : شمالی کوریا کے سفارت خانے پرمیزائل حملہ
سندھ میں سکول دو ہفتے بند، دفاتر ہفتے میں چار دن کھلیں گے
قومی اسمبلی : بلز کی منظوری، حکومتی اتحادی جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں
امریکی صدرکاایران جنگ جلد ختم ہونےکا اعلان، خام تیل کی قیمتیں 8 فیصد گر گئیں
چھ ہزار 200روپے اضافہ،تولہ سونا 5لاکھ 39ہزار 562کا ہوگیا
ایران جنگ: حج فلائٹ شیڈول کی تیاری بھی متاثر





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain