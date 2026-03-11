تازہ تر ین
بھارت: تیندوے نے مزدور پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی

بھارتی میڈیا کے مطا بق ریاست اتراکھنڈ کے جملا گاؤں میں تیندوے نے ایک مزدور پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی۔

ہلاک ہونے والے شخص کا نام پرکاش لال ہے جو قریبی چیوالو گاؤں میں مستری کا کام کر رہا تھا۔

کاش لال کام ختم کرکے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں تیندوے نے حملہ کردیا اور اسے کھینچ کر 50 میٹر دور جھاڑیوں میں لے گیا، جہاں سے اس کی لاش ملی۔

گاؤں والوں کو اس واقعے کا علم منگل کی صبح اس وقت ہوا جب جھاڑیوں سے پرکاش لال کی لاش ملی۔

حکام نے بتایا کہ پرکاش لال کو سڑک پر گھسیٹے جانے کے نشانات بھی ملے ہیں جبکہ گاؤں والوں کی جانب سے تیندوے کو پکڑنے کیلئے احتجاج بھی کیا گیا جس پر حکام کی جانب سے گاؤں والوں کو یقین دہانی بھی کروائی گئی۔


