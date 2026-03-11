تازہ تر ین
کھیل

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بے روزگار ہاکی کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کا اعلان کردیا

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ملاقات کی اس دوران انہوں نے 8 برس بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔

محسن نقوی نے ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی پر کھلاڑیوں کو سراہا، انہوں نے کہا کہ زخمی ہاکی کھلاڑیوں کا علاج پی سی بی کرائے گا، فٹنس و میڈیکل کے حوالے سے ہاکی کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے۔

محسن نقوی نے کہا کہ پی سی بی ہاکی کھلاڑیوں سے پہلے کی طرح تعاون کرتا رہے گا، کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی میں ہمارا تعاون شامل رہے گا۔

اس موقع پر قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ خواجہ جنید نے کہا کہ آپ کی سپورٹ نے کھلاڑیوں کی بہت حوصلہ افزائی کی ہے، آپ نے مشکل وقت میں کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا ہے۔ 


