تازہ تر ین
انٹر نیشنل

اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا

اسپین کی حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلالیا  ہے جس کی تصدیق بدھ کو شائع ہونے والے سرکاری گزٹ میں کی گئی۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق اسپین کی وزارت خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ  تل ابیب میں اسپین کا سفارت خانہ اب ناظم الامور کی سربراہی میں کام کرے گا۔

اسپین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات 1986 میں قائم کیے تھے تاہم  دونوں ممالک کے  تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی تھی، اسپین نے غزہ جنگ سمیت ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔

گزشتہ روز اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ  ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی جنگ کی مخالفت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود اسپین اور امریکا کے تعلقات معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔

اسپین کے وزیراعظم پیدرو سانچیز کی حکومت نے گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی اور امریکی طیاروں کی جانب سےجنوبی اسپین میں واقع مشترکہ فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے  استعمال  سے بھی روک دیا تھا۔


اہم خبریں
جسمانی طور پر فٹ رہنا چاہتے ہیں؟ تو 2 منٹ کی اس آسان ورزش کو عادت بنالیں
نواز شریف اور مریم نواز سے تاشقند کے گورنر کی وفد سمیت ملاقات
آپریشن غضب للحق: 641 خوارج ہلاک، 243 چیک پوسٹیں تباہ: عطا تارڑ
اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اسمبلیوں سے استعفیٰ کی تجویز سامنے آگئی
سپریم کورٹ میں فوری نوعیت کے مقدمات کے لیے خصوصی انتظامات
پہلا ون ڈے،پاکستان کو عبرتناک شکست،بنگلہ دیش 8وکٹوں سے کامیاب
بھارتی بدانتظامی: ویسٹ انڈیز کرکٹرز 9 دن سے وطن واپسی کے لئے خوار
ایرانی صدر کا پیوٹن اورشہبازشریف سے رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال
امریکا کا آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کرنے سے انکار
بیروت میں ایک ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار شہید
سونے کی فی تولہ قیمت میں 3700 روپے کا اضافہ
ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے زخمی ہونے کی اطلاعات
آئی سی سی رینکنگ، ٹی20 بولرز میں راشد خان کی پھر نمبر ون پوزیشن
ٹرمپ اور ایپسٹین کا مزاحیہ مجسمہ واشنگٹن میں نصب
پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش اور ژالہ باری کا امکان
ایرانی صدر کاشہبازشریف سے رابطہ،خطے کی صورتحال پرتبادلہ خیال





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain