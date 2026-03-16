شرجیل میمن کا کل سے کراچی میں ای وی بس کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کل سے الیکٹرک بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔
اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ماحول دوست ای وی بس کا نیا روٹ کل سے شروع کیا جا رہا ہے جس سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔
ان کے مطابق الیکٹرک بس سروس کا نیا روٹ کل گلشن معمار سے ٹاور تک چلایا جائے گا۔ اس روٹ کے آغاز سے گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں کے رہائشیوں کو شہر کے مرکز تک آسان رسائی حاصل ہو گی۔
شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ نئے روٹ کے آغاز سے شہر کے لاکھوں شہریوں کو جدید، آرام دہ اور سستی سفری سہولت میسر آئے گی۔ سندھ حکومت شہریوں کو معیاری اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسیں جدید سہولیات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ماحول دوست بھی ہیں جبکہ سندھ حکومت شہریوں کو عالمی معیار کی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
ان کے مطابق مستقبل میں ای وی بس سروس کے مزید روٹس بھی متعارف کرائے جائیں گے اور کراچی جیسے بڑے شہر میں عوامی ٹرانسپورٹ کی بہتری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔