ملک میں تیل اورگیس کے ذخائرتسلی بخش سطح پرموجود ہیں: کابینہ کمیٹی

پیٹرولیم سے متعلق کابینہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ملک میں تیل اورگیس کے ذخائرتسلی بخش سطح پرموجود ہیں۔

وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کی زیرصدارت پیٹرولیم سے متعلق کابینہ کمیٹی اجلاس ہوا جس میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کا جائزہ لیاگیا۔

کابینہ کمیٹی اجلاس میں عالمی مارکیٹ صورتحال پربھی غورکیاگیا اور اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں تیل اورگیس کے ذخائرتسلی بخش سطح پرموجود ہیں اوردرآمدی انتظامات اور مقامی پیداوارسےسپلائی مستحکم ہیں۔

کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کا نظام معمول کےمطابق جاری ہے، مارچ اور اپریل کےلیےپٹرول کارگو کی بڑی مقدارپہلےہی محفوظ ہے جبکہ ملک میں ریفائنریز معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں۔

کابینہ کمیٹی نے ریفائنریز کی پیداوار برقرار رکھنےکی ہدایت کی۔

اجلاس میں عالمی منڈی میں تیل قیمتوں میں اتارچڑھاؤکاتفصیلی جائزہ لیاگیا اور بریفنگ میں بتایاگیا کہ حکومت عالمی اورمقامی قیمتوں کے فرق کا مسلسل جائزہ لےرہی ہے، جی ٹو جی معاہدوں کے ذریعے توانائی سپلائی مزید مستحکم بنانےکی کوششیں کی جا رہی ہیں، مختلف ممالک سے تیل کی درآمد کیلئے متنوع حکمت عملی اپنائی گئی۔

وزیر خزانہ نے متعلقہ اداروں کو صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی اور کہاکہ ملک میں پیٹرولیم کی بلا تعطل فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔


اہم خبریں
اسرائیل کا گریٹرمنصوبہ ناکام ہوگا، صیہونی ریاست کو ذلت اور رسوائی ہوگی: شیخ رشید
ایران جنگ؛ برطانیہ اپنے فوجی اڈّے امریکا کو دینے پر رضامند ہوگیا
یومِ پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری
سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی
ظالم اور گھمنڈی نیتن یاہو کا حضرت عیسیٰ ؑ پر توہین آمیز تبصرہ، مذہبی جذبات بھڑکا دیئے
جےسوریا روزہ دار بن گئے
ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ
پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے
پاکستان ہاکی فیڈریشن کروڑوں روپے فنڈر لینے کےباوجودہیڈ آفس لاہور کا سٹاف تنخواہوں سے محروم
ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہوگئی، 200 سے زائد زخمی
تولہ سونے کی قیمت 1800 کم ہوکر 5 لاکھ 22 ہزار 762 روپے ہوگئی
رحیم یار خان: بے نظیر انکم سپورٹ سنٹر کی چھت گرگئی، 5 خواتین جاں بحق، 55 زخمی
سعودی عرب کا 60 سے زائد ڈرونز روکنے کا دعویٰ
جاپان نے اپنے ہنگامی ذخائر سے تیل نکالنا شروع کر دیا
آپریشن غضب للحق جاری، باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹوں پر حملہ





دلچسپ و عجیب
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
