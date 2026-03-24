مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے، چینی سفیر

پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ نےکہا ہےکہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔
چینی سفیر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یکطرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔
چینی سفیر نےکہا کہ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ غیرفوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اوربحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔