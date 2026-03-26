حکومت کا ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ پر غور

وزیراعظم شہباز شریف آج شام صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات کریں گے،ملاقات میں ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ پر غور کیا جائے گا۔

ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی شرکت بھی متوقع ہے۔ ملاقات میں چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت کریں گے۔

ذرائع کے مطابق ملاقات میں خطے میں بڑھتی کشیدہ صورتحال پر بات چیت ہوگی، ملک میں ممکنہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر صدر مملکت کو بریفنگ دی جائے گی، امریکا ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کی پیشکش پر بھی بات چیت ہوگی۔

دوسری جانب کفایت شعاری سے متعلق حکومت سندھ نے اہم اقدامات کرلیے، جمعہ کے روز ورک فرام ہوم ہوگا ۔ سندھ کابینہ نے تین ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایندھن کی کمی روکنے کے لئے وفاقجو فیصلے کرے گی لبیک کہیں گے،حالات مکمل طور پر قابو میں نہیں آتے تب تک اقدامات کرتے رہیں گے،وفاق نے لاک ڈاوُن کا فیصلہ کیا تو سندھ حکومت بھی عمل کرے گی۔


وزارت آئی ٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان فائیو جی ٹرائل فریم ورک پر مشاورت کا آغاز
ہفتے میں 3 دن تعطیلات، 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری
پاکستان کی امریکا ایران مذاکرات میں ثالثی کی تصدیق، بالواسطہ بات چیت جاری ہے: اسحاق ڈار
کراچی؛ کئی روز پرانی 2 لاشیں برآمد، بارش کے پانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک
وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر اعتماد میں لیا
کیو ایس ورلڈ یورنیوسٹی رینکنگ 2026 جاری، پنجاب یونیورسٹی نے بھی نمایاں مقام حاصل کر لیا
ایرانی حملوں کیخلاف اقوام متحدہ میں اہم قرارداد پاس، 100 سے زائد ممالک کی حمایت
اسرائیل کا گریٹرمنصوبہ ناکام ہوگا، صیہونی ریاست کو ذلت اور رسوائی ہوگی: شیخ رشید
ایران جنگ؛ برطانیہ اپنے فوجی اڈّے امریکا کو دینے پر رضامند ہوگیا
یومِ پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری
سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی
ظالم اور گھمنڈی نیتن یاہو کا حضرت عیسیٰ ؑ پر توہین آمیز تبصرہ، مذہبی جذبات بھڑکا دیئے
جےسوریا روزہ دار بن گئے
ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ
پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے





102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
