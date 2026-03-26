تازہ تر ین
اہم خبریں

وزارت آئی ٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان فائیو جی ٹرائل فریم ورک پر مشاورت کا آغاز

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ، وزارت آئی ٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان فائیو جی ٹرائل فریم ورک پر ابتدائی مشاورت کا آغاز ہوگیا۔  فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا انحصار ٹرائل کے بعد ٹیلی کام آپریٹرز کی طلب پر ہوگا۔

سرکاری ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی اے، وزارت آئی ٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان فائیو جی ٹرائل فریم ورک پر ابتدائی مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے۔

ذرائع کے مطابق دونوں حکومتیں باہمی مشاورت سے آزاد کشمیر میں فائیو جی ٹرائل کا فریم ورک کو حتمی شکل دیں گی۔ خطے میں اسپیکٹرم کی دستیابی کوئی مسئلہ نہیں۔ تاہم فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا انحصار ٹرائل کے بعد ٹیلی کام آپریٹرز کی طلب پر ہوگا۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں اسپیکٹرم نیلامی کے لیے وہی مکمل طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو پاکستان میں اپنایا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے نئی سپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور ایک نیا بین الاقوامی کنسلٹنٹ بھی تعینات کیا جائے گا۔


اہم خبریں
ہفتے میں 3 دن تعطیلات، 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری
پاکستان کی امریکا ایران مذاکرات میں ثالثی کی تصدیق، بالواسطہ بات چیت جاری ہے: اسحاق ڈار
کراچی؛ کئی روز پرانی 2 لاشیں برآمد، بارش کے پانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک
وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر اعتماد میں لیا
کیو ایس ورلڈ یورنیوسٹی رینکنگ 2026 جاری، پنجاب یونیورسٹی نے بھی نمایاں مقام حاصل کر لیا
ایرانی حملوں کیخلاف اقوام متحدہ میں اہم قرارداد پاس، 100 سے زائد ممالک کی حمایت
اسرائیل کا گریٹرمنصوبہ ناکام ہوگا، صیہونی ریاست کو ذلت اور رسوائی ہوگی: شیخ رشید
ایران جنگ؛ برطانیہ اپنے فوجی اڈّے امریکا کو دینے پر رضامند ہوگیا
یومِ پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری
سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی
ظالم اور گھمنڈی نیتن یاہو کا حضرت عیسیٰ ؑ پر توہین آمیز تبصرہ، مذہبی جذبات بھڑکا دیئے
جےسوریا روزہ دار بن گئے
ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ
پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے





دلچسپ و عجیب
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain