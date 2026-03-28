یکم اپریل سے دنیا کو پٹرول دینا بند ،روس کے فیصلے سے عالمی مارکیٹ میں ہلچل

(ویب ڈیسک) توانائی کے عالمی بازار میں ایک بار پھر ہلچل تیز ہو گئی ہے، روس کی حکومت نے مقامی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے یکم اپریل 2026 سے پیٹرول (پٹرول) کی برآمدات پر مکمل پابندی کا باضابطہ اعلان کیا ہے، یہ پابندی ابتدائی طور پر 31 جولائی 2026 تک نافذ رہنے کی توقع ہے۔
یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟
روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے مطابق یہ فیصلہ گھریلو صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ روس میں کھیتی کے موسم اور ریفائنرییز کی طے شدہ دیکھ بھال کے دوران پیٹرول کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔
مزید برآں مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر پوتن حکومت نے اپنے “بفر اسٹاک” کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، روس چاہتا ہے کہ اس کی عوام اور صنعتیں سستے پیٹرول کا فائدہ اٹھا سکیں اور ملک کے اندر مہنگائی قابو میں رہے۔