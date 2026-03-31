سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں ہوا: سہیل آفریدی

وزیرِ اعلیٰ خیبر پختون خوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا، سمارٹ لاک ڈاؤن پر صوبوں کی رائے مختلف ہے۔

 

اسلام آباد میں ایوانِ صدر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ قومی اور عالمی بحران پر اجلاس بلایا گیا، ہم نے پاکستان کے لیے اجلاس میں شرکت کی۔

انہوں نے کہا کہ ہم کبھی ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہیں بنے جو عوام پر بوجھ بنے، 1375 ارب روپے سے زیادہ این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جا رہا۔

 

سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، مسلم دنیا بحران میں ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، جنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔


اہم خبریں
کراچی میں کل سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 ملزمان ہلاک
سنگل فیز اے ایم آئی سمارٹ میٹر کی قیمت میں ہوشربا اضافہ
ایف بی آر کیلئے مارچ کا ٹیکس ہدف چیلنج، بڑے شارٹ فال کا خدشہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج طارق محمود جہانگیری نے قرض ادا کردیا
برائلر گوشت 595 روپے کلو کی قیمت پر برقرار
شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان، محکمہ موسمیات
نیپرا کے اقدام کے بعد بجلی کے بلوں میں اچانک کئی گنا اضافہ، صارفین میں تشویش
لیڈی ولنگڈن ہسپتال ویڈیو سکینڈل: معطل ڈاکٹروں کی جگہ نئی تعیناتیاں
محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کی پیشگوئی
سیکیورٹی خدشات کے باعث این اے 256 خضدار میں ضمنی الیکشن ملتوی
اوگرا نے ایل پی جی کی اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا
نئے فارمولے کے تحت فکسڈ چارجز، بجلی صارفین کا بل کئی گنا بڑھ گیا
تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے،ہفتے میں پانچ دن کلاسز ہوں گی:رانا سکندر حیات
سرکاری اسکولوں کو یکم اپریل تک نتائج جاری کرنے کی ہدایت
اُمِ رباب چانڈیو کے دادا، والد اور چچا کے تہرے قتل کیس میں تمام ملزمان باعزت بری





دلچسپ و عجیب
دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
