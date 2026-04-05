ششی تھرور کی مودی سرکار کے مسلم مخالف بیانیے پر تنقید

سینئر بھارتی سیاستدان ششی تھرور نے  مودی سرکار کے مسلم مخالف بیانیے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

 ایک انٹرویو میں ششی تھرور نے بالی وڈ فلم امر اکبر انتھونی کا حوالہ دے کر نئے اور پرانے بھارت کا موازنہ کیا اور کہ کہا ماضی کے بھارت میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جاتا تھا۔

انہوں نے کہا کہ امر اکبر انتھونی جیسی فلموں پر ٹیکس چھوٹ ملتی تھی تاکہ ٹکٹ کے پیسے بھی کم ہوں اور لوگ شوق سے ایسی فلمیں دیکھیں، اب دور بدل چکا ہے اور ایسی فلموں کو ٹیکس چھوٹ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے جن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت دکھائی جاتی ہے۔

 ششی تھرور نے اس رویے کو بیانیے اور اقدار میں بڑی تبدیلی کا عکاس قرار دیا۔


