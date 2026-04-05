تازہ تر ین
انٹر نیشنل

امریکا نے خفیہ ریسکیو آپریشن میں اپنے پائلٹ کو ایران سے بازیاب کرلیا

واشنگٹن/تہران: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں گرنے والے امریکی جنگی طیارے کے ‘لاپتا افسر’ کو کامیابی کے ساتھ بازیاب کرا لیا گیا ہے۔

صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا: “ہم نے اسے حاصل کر لیا! گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کے جرات مندانہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک انجام دیا اور ہمارے ایک اہم افسر، جو ایک معزز کرنل بھی ہیں، کو بحفاظت واپس لے آئے ہیں۔”

رپورٹس کے مطابق یہ فوجی ایف ففٹین ایگل طیارہ گرنے کے بعد ایران میں لاپتا ہو گیا تھا اور تقریباً دو دن تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے روپوش رہا۔ بعد ازاں امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لیا۔

میڈیا ذرائع کے مطابق یہ ریسکیو آپریشن رات کی تاریکی میں کیا گیا، جس کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔

اطلاعات ہیں کہ ایرانی حکام کو بھی اس اہلکار کی ممکنہ لوکیشن کا اندازہ تھا، جس کے باعث آپریشن مزید خطرناک ہو گیا تھا۔

اگرچہ سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ اس کارروائی میں کون سی فورسز شامل تھیں، تاہم اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن امریکی اسپیشل فورسز نے انجام دیا۔

امریکی حکام کے مطابق بازیاب ہونے والا اہلکار اب ایران سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے اور مکمل طور پر محفوظ ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس طرح کے خطرناک ریسکیو آپریشنز خطے میں صورتحال کو مزید حساس بنا سکتے ہیں۔


اہم خبریں
نویں دسویں کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ
کراچی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب
میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ پر ایک اور بڑی شرط عائد!
وفاقی حکومت نے قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹس کیلئے سبسڈی کا آغاز کر دیا
گھی اور تیل کی قیمتوں میں 150روپے فی کلو تک اضافےکا امکان
خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق، 105 زخمی ہوئے،پی ڈی ایم اے
آئندہ چند روز میں ملک میں بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی
یو اے ای کو رقم واپسی، پاکستان نے سعودی عرب سے مزید مالی سہولت مانگ لی
میٹرک بورڈ آفس کی ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے سے متعلق اہم خبر
پیٹرول سستا حاصل کرنے کے لیے کیسے اپلائی کریں؟
2 سرکاری چھٹیوں کا اعلان ہوگیا
خیرپور میں بچوں میں منکی پاکس وبا کی تصدیق کردی گئی
کفایت شعاری مہم: اساتذہ کے کنوئنس الاؤنس میں کٹوتی کا فیصلہ
توانائی بچت: چاروں صوبوں سے مشاورت، مارکیٹیں جلد بند کرنے پر غور
میئر لندن کی حفاظت پر مامور پولیس افسران کی سنگین غفلت، اسلحے سے بھرا بیگ سڑک پر بھول گئے
نیتن یاہو نے کلنٹن، اوباما، بش اور بائیڈن سے ایران پر بڑے حملے کی درخواستیں کیں: سابق وائٹ ہاؤس چیف





دلچسپ و عجیب
ٹائی ٹینک سے 5 گنا زیادہ بڑا بحری جہاز جلد اولین سفر پر روانہ ہونے کیلئے تیار
امتحان میں نقل کرنے کا نیا ٹرینڈ، چین میں طلبا کیلئے ’’اسمارٹ چشمے‘‘ کرائے پر دستیاب
انسٹا گرام اسٹوریز کے حوالے سے ایک بہترین فیچر کی آزمائش
کیا مصنوعی ذہانت (اے آئی) دجالی فتنے سے منسوب ہے؟
دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain