امریکا نے خفیہ ریسکیو آپریشن میں اپنے پائلٹ کو ایران سے بازیاب کرلیا

واشنگٹن/تہران: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں گرنے والے امریکی جنگی طیارے کے ‘لاپتا افسر’ کو کامیابی کے ساتھ بازیاب کرا لیا گیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا: “ہم نے اسے حاصل کر لیا! گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کے جرات مندانہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک انجام دیا اور ہمارے ایک اہم افسر، جو ایک معزز کرنل بھی ہیں، کو بحفاظت واپس لے آئے ہیں۔”
رپورٹس کے مطابق یہ فوجی ایف ففٹین ایگل طیارہ گرنے کے بعد ایران میں لاپتا ہو گیا تھا اور تقریباً دو دن تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے روپوش رہا۔ بعد ازاں امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لیا۔
میڈیا ذرائع کے مطابق یہ ریسکیو آپریشن رات کی تاریکی میں کیا گیا، جس کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔
اطلاعات ہیں کہ ایرانی حکام کو بھی اس اہلکار کی ممکنہ لوکیشن کا اندازہ تھا، جس کے باعث آپریشن مزید خطرناک ہو گیا تھا۔
اگرچہ سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ اس کارروائی میں کون سی فورسز شامل تھیں، تاہم اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن امریکی اسپیشل فورسز نے انجام دیا۔
امریکی حکام کے مطابق بازیاب ہونے والا اہلکار اب ایران سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے اور مکمل طور پر محفوظ ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس طرح کے خطرناک ریسکیو آپریشنز خطے میں صورتحال کو مزید حساس بنا سکتے ہیں۔