مذہبی آزادی پرقدغنیں،بھارت کو انتہائی تشویش کاملک قرار دینےکامطالبہ

امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کے وائس چئیر ڈاکٹر آصف محمود نے ٹرمپ انتظامیہ سےمطالبہ کیا ہےکہ وہ بھارت کو ”انتہائی تشویش کا حامل ملک’قرار دیا جائےاور تجارت کومشروط کیا جائے۔

ڈاکٹر آصٖف محمود نے کہا کہ بھارت میں گرجا گھر جلائے جارہے ہیں، مسلمانوں پر پابندی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاسکتے۔غیرہندو لڑکیوں سے جبری شادیاں کی جارہی ہیں اور ہجوم کے ہاتھوں لوگوں کوتشدد کا نشانہ بنایا جارہاہے۔

ڈاکٹر آصف نے کہا کہ بھارت کی تیرہ ریاستوں میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف قوانین نافذ کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں کے مذہبی احساسات مجروح کیے جانے سے متعلق الزامات غیرمتناسب طور پر اقلیتوں بشمول مسلمانوں اور مسیحیوں کو متاثر کررہے ہیں۔

ڈاکٹر آصف محمود نے مطالبہ کیا کہ ایسے بھارت کو نہ صرف انتہائی تشویش کا حامل ملک قراردیاجائےبلکہ بھارت سے امریکا کی تجارت کو مذہب وعقائد کی آزادی سے متعلق حالات بہتر بنانے سے مشروط کیا جائے۔

امریکن پاکستانی ڈاکٹرآصف محمود کی جانب سے یہ مطالبات کیے جانے پر بھارت میں انتہاپسند لابی سوشل میڈیا پر غیرمعمولی طور پر متحرک ہوگئی ہے۔

سوشل میڈیا صارفین ڈاکٹرآصف محمود کا نام اورتصویر لگا کر جو دل میں آرہاہے وہ انتہائی متنازعہ پوسٹ بنا کر امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کے وائس چئیر سے منسوب کررہے ہیں اور پھر اس پر مغلظات کا طوفان برپا کیا جارہا ہے۔

ایک صارف راجندرا پاٹیک نے امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی اور ڈاکٹر آصف محمود کوٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کا اصل دشمن امریکا ہے۔

پراوڈ ہندو نامی صارف نے ڈاکٹر آصف محمود پر جہادی ہونے کا بے بنیاد لیبل لگا ڈالا۔

بھارت نامی صارف نے یوایس سی آئی آر ایف کو ٹیگ کرکے اسے نیونازی سے تعبیر کیا اور لکھا کہ اپنی زبان بند کرو اور توجہ مرکوز کرنا ہو تو ریڈ انڈینز کی مذہبی آزادی پر کرو۔

ڈاکٹرآصف محمود سے متعلق جھوٹے پیغام کی تصویر شئیرکرتے ہوئے اجے بھارتی نامی صارف نے کہا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے شخص نے کسی طرح یوایس سی آئی آر ایف میں وائس چیئر کی پوزیشن حاصل کرلی ہے اور اب بھارت کو لیکچر دے رہا ہے۔


