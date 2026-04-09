اسرائیل میرے ٹیکس کے پیسوں سے میرے ملک لبنان پر بمباری کر رہا ہے، میا خلیفہ

فحش فلموں کی سابق عرب اداکارہ میا خلیفہ نے حالیہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری پر رو پڑیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل میرے ٹیکس کے پیسوں سے میرے ہی ملک پر حملے کررہا ہے۔

اسرائیلی بمباری میں لبنان میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی خبروں کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔

لبنانی نژاد امریکی شخصیت میا خلیفہ نے اسرائیل کے بیروت پر بڑے فضائی حملوں پر شدید دکھ اور غصے کا اظہار کیا جن میں 250 سے زائد افراد شہید اور 1100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔

سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں میا خلیفہ کا کہنا تھا کہ آج کی خبروں پر میں دل برداشتہ اور ساکت ہو گئی ہوں، اسرائیل کی جانب سے بیروت میں صرف 10 منٹ میں 100 فضائی حملے کیے گئے۔

انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست کی جانب سے رہائشی عمارتیں، اسکول، طبی مراکز، بے گھر افراد کے کیمپس، حتیٰ کہ جنازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور میرے ٹیکس کے پیسے اسرائیل کے لیے اس نسل کشی کو فنڈ کررہا ہے۔

انہوں نے اس صورتحال کو “دیکھنے کے لیے سب سے مشکل چیزوں میں سے ایک قرار دیا۔

اپنے ٹویٹ میں میا خلیفہ نے کہا کہ جس اسپتال میں وہ پیدا ہوئی تھیں، وہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔

 

واضح رہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایک ہی دن میں کم از کم 254 افراد شہید اور 1165 زخمی ہوئے، جو  امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد لبنان میں سب سے خونریز دن قرار دیا جا رہا ہے۔

یہ حملے امریکا اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی کیے گئے جب کہ امریکا کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں ہے۔

لبنان میں اسرائیلی حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے میا خلیفہ کی پوسٹ پر مختلف اور منقسم ردعمل سامنے آیا۔

کچھ صارفین نے اداکارہ کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میا، اس تباہی پر ہمیں بہت افسوس ہے۔

ایک صارف نے فضائی حملوں میں جائے پیدائش کے کھو جانے کے جذباتی اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے نہایت صدمہ خیز ہو سکتا ہے، تاہم اس سے انہیں نفسیاتی طور پر مضبوط ہونے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔


اہم خبریں
لاشوں سے سچ اگلوانے والی ڈاکٹر روحینہ حسن سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات
مہنگی ایل پی جی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، قیمت میں بڑی کمی کا اعلان
کراچی؛ 2 کروڑ کے فراڈ میں مفرور شریک ملزم سابق بینکر گرفتار
سندھ میں رواں سال منکی پاکس کا تیسرا کیس رپورٹ
اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ میں ٹیلیفونک رابطہ، امن کیلیے تعاون بڑھانے پر اتفاق
مکہ مکرمہ کے آسمان پر خوبصورت بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار
کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، نوٹیفکیشن جاری
ڈاکو ’’کسٹم اہلکار‘‘ بن کر جیولرز سے 17 کلو سونا لے اُڑے!
ترسیلاب زر میں 16.5 فیصد اضافہ، مارچ میں 3.8 ارب ڈالر موصول
پیٹرول کتنے روپے سستا ہوگا؟ وزیراعظم نے عوام کو خوشخبری سنا دی
ایران امریکا جنگ بندی پر خیر مقدم کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
شہرکی خبریں جوہر ٹاؤن میں ’’پلانٹ فار پاکستان‘‘ بہار شجرکاری مہم کا افتتاح
سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ
واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن
2 ججوں کی اطلاعات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کیس کی سماعت سے معذرت
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی قانونی پیش رفت





دلچسپ و عجیب
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
