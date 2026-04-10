بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نئے صدر تمیم اقبال کا عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ!

ڈھاکا (10 اپریل 2026): بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نئے صدر تمیم اقبال نے عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا۔

سابق بنگلہ دیشی کپتان تمیم اقبال نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نئے صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ کر لیا، جس سے بنگلہ کھلاڑیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔

بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی سی بی کے نئے صدر تمیم اقبال نے چارج لیتے ہی کھلاڑیوں کی تنخواہوں اور میچ فیس میں اضافے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کا اطلاق مینز اور ویمنز دونوں کرکٹرز پر ہوگا۔

بورڈ حکام کی مشاورت کے بعد ڈومیسٹک کرکٹرز کے تنخواہوں میں 30 ہزار اور میچ فیس میں 25 ہزار ٹکا کا اضافہ کیا گیا۔

اسی طرح ڈومیسٹک کرکٹ میں گریڈ بی کی تنخواہوں میں 15 ہزار جب کہ گریڈ سی کی تنخواہوں میں 5 ہزار ٹکا کا اضافہ کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ ویمنز کرکٹرز کی تنخواہوں میں 10 ہزار ٹکا کا اضافہ منظور کیا گیا اور ویمنز کرکٹرز کے ٹی ٹوئنٹی کی میچ فیس میں 5 ہزار اور ون ڈے کی فیس میں 10 ہزار ٹکا کا اضافہ کیا گیا۔

واضح رہے کہ بنگلا دیشی حکومت نے گزشتہ منگل کو امین الاسلام کی قیادت میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تحلیل کرنے کے بعد تمیم اقبال کو بی سی بی کا نیا صدر مقرر کیا تھا۔


اہم خبریں
’کئی بار خودکشی کی کوشش کی‘، انصاف کی منتظر ثنا یوسف کی والدہ رو پڑیں
کراچی میں میٹرک کے امتحانات، صبح کی شفٹ میں ہونیوالا کمپیوٹر اسٹیڈیز کا پرچہ آؤٹ
کراچی: شہری ٹریفک پولیس کے غلط ای چالان کیخلاف کیس جیت گیا، چالان منسوخ
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کے حوالے بڑی پیشگوئی
ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری
جرم وانصاف بیساکھی میلہ: سکھ یاتریوں کی آمد پرسکیورٹی ہائی الرٹ، فول پروف انتظامات مکمل
اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہونگے لیکن امریکا کی دھوکا دہی والی فطرت پر شکوک ہیں: ایران
پی ایس ایکس میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی کا امکان
واٹس ایپ میں بڑی تبدیلی، صارفین کی دیرینہ خواہش پوری
کوہاٹ؛ مکان کی چھت گرنے سے 2خواتین جاں بحق
تارکین وطن کو دستاویزات بنوانے میں سہولت کاری کرنیوالا اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ گرفتار
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کا کتنا امکان؟
آبنائے ہرمز سے ایک دن میں کتنے جہاز گزر سکیں گے؟ جنگ بندی معاہدے کی اہم شرط
پنجاب میں دستاویزات کی گمشدگی رپورٹ درج کرانے کیلئے ایپ کا افتتاح
لاشوں سے سچ اگلوانے والی ڈاکٹر روحینہ حسن سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات





دلچسپ و عجیب
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
