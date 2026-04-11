تازہ تر ین
انٹر نیشنل

امارات کو رقم کی واپسی، سعودی عرب اور قطر پاکستان کو 5 ارب ڈالر دیں گے: ترک میڈیا

ترکیے کی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو رقم واپسی پر  سعودی عرب اور قطر پاکستان کو 5 ارب ڈالر  دیں گے۔

ترک میڈیا کے مطابق گزشتہ روز سعودی وزیر خزانہ نے  وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی وجہ سے بڑھتے ہوئے بیرونی دباؤ اور اخراجات کے پیش نظر پاکستان کو اپنی مالی مدد کا یقین دلایا۔

ترک میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ملاقات میں پاکستان نے سعودی عرب سے مزید مالی امداد کی درخواست کی جس میں موجودہ نقد ڈپازٹس  میں اضافہ اور تیل کی سہولت (Oil Financing Facility) کی مدت میں توسیع شامل ہے جو رواں ماہ کے آخر میں ختم ہونے والی ہے۔

ترک میڈیا کے مطابق اس اہم ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت دیگر اعلیٰ پاکستانی حکام نے شرکت کی، ملاقات کا محور اقتصادی تعاون اور سعودی عرب و متحدہ عرب امارات کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں علاقائی صورتحال رہی۔

ترک میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایاکہ سعودی عرب اور قطر نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے جس سے پاکستان کو کمزور زرِ مبادلہ ذخائر پر دباؤ کم کرنے اور بیرونی ادائیگیاں کرنے میں مدد ملے گی۔

ایک سینیئر پاکستانی اہلکار کے مطابق پاکستان اپریل کے اختتام تک متحدہ عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر کا قرض واپس کرے گا کیونکہ ابوظبی نے فوری ادائیگی کی درخواست کی ہے۔

پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً 16.4 ارب ڈالر ہیں۔


اہم خبریں
بھارت کو حسدکرنےکے بجائے شکرگزار ہونا چاہیے، پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو تباہی سے بچالیا: احسن اقبال
لعل شہبازقلندرکے مزار کی نذرانےکی پیٹیاں کھول دی گئیں، 2 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد نکلے
بارشوں کا حالیہ سلسلہ تمام ہوا نہیں کہ مزید بارشوں, اپریل میں برفباری کا الرٹ آ گیا
اسلام آباد مذاکرات ایران-امریکا کشیدگی کے خاتمے کیلئے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، بلاول
پیٹرول پمپ مالکان نے منافع بڑھانے کامطالبہ کردیا
کراچی: پیر تک شہر میں موسم گرم رہنے کا امکان
کراچی میں رینجرز کی کارروائی؛ ٹینگو گروہ کے 3 کارندے گرفتار
چین میں بنا دنیا کا سب سے لمبا ایسکیلیٹر، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ امیدوں کا اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثر
پاکستان نے ایرانی وفد کو بحفاظت لانے کیلئے کونسے غیر معمولی اقدامات کیے؟
سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، چاندی مزید مہنگی ہوگئی
’کئی بار خودکشی کی کوشش کی‘، انصاف کی منتظر ثنا یوسف کی والدہ رو پڑیں
کراچی میں میٹرک کے امتحانات، صبح کی شفٹ میں ہونیوالا کمپیوٹر اسٹیڈیز کا پرچہ آؤٹ
کراچی: شہری ٹریفک پولیس کے غلط ای چالان کیخلاف کیس جیت گیا، چالان منسوخ
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کے حوالے بڑی پیشگوئی
ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری





دلچسپ و عجیب
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain