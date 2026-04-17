پاکستان کی 4 سال بعد گلوبل مارکیٹ میں واپسی ، 50کروڑ ڈالر کا یورو بانڈ جاری

پاکستان کی 4 سال کےبعد گلوبل مارکیٹ میں واپسی ہوئی ہے، پاکستان نے 50کروڑ ڈالر کا یورو بانڈ جاری کر دیا ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے یورو بانڈ جاری کرکے انٹرنیشل کیپٹل مارکیٹ میں واپسی کی ہے۔
مشکل عالمی حالات کے باوجود پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل کی ہے، پاکستان کی عالمی مالیاتی مارکیٹ میں پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، قرض کے نئے ذرائع سے پاکستان کی مالی خودمختاری میں بہتری آئے گی۔
وزارت خزانہ کے مطابق سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، معیشت مستحکم ہونے لگی، تین سالہ یورو بانڈ سے عالمی سطح پر پاکستان کی موجودگی مستحکم ہوگی، مستقبل میں مزید بین الاقوامی فنڈنگ متوقع ہے، پاکستان جلد مزید سکوک اور پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔