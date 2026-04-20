عالمی خبررساں ایجنسی رائٹرزنے دعویٰ کیا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس ابھی تک امریکا میں ہیں اور ابھی تک پاکستان کیلئے روانہ نہیں ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات ابھی تک غیر واضح ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے وہ اضافی بات چیت کیلئے ایک امریکی وفد پاکستان بھیجیں گے۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے پیر کو رائٹرز کو بتایا کہ ایران امن مذاکرات میں شرکت پر غور کر رہا ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔

برطانوی وزیرِاعظم کیئر سٹارمر نے پیٹر مینڈلسن کی امریکا میں بطور سفیر تقرری پر جیفری ایپسٹین کے متاثرین سے معذرت کرلی ہے، یہ پیش رفت پیٹر مینڈلسن کے بدنام زمانہ شخصیت جیفری ایپسٹین سے قریبی تعلقات سامنے آنے کے بعد بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے پش منظر میں سامنے آئی ہے۔

 

اپنے خطاب کے دوران کیئر اسٹارمر نے کہا کہ یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ پیٹر مینڈلسن دراصل جیفری ایپسٹین کو جانتے تھے، لیکن اس تعلق کی گہرائی اور تاریکی سے کوئی واقف نہیں تھا، وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے دسمبر 2024 میں پیٹر مینڈلسن کو امریکا میں برطانوی سفیر مقرر کیا تھا، انہوں نے متاثرین کو مخاطب کرتے ہوئے مینڈلسن کی تقرری پر معذرت کا اظہار کیا۔

 

آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پر، اس پر کہ بااختیار افراد نے آپ کو مایوس کیا، اور اس پر کہ میں نے مینڈلسن کی باتوں پر یقین کیا اور ان کی تعیناتی کی، اسٹارمر نے گزشتہ برس ستمبر میں مینڈلسن کو برطرف کر دیا تھا، جب منظر عام پر آنیوالی میلز سے ظاہر ہوا کہ وہ 2008 میں امریکا میں کمسن افراد سے متعلق جنسی جرائم میں سزا یافتہ ایپسٹین کے ساتھ تعلق برقرار رکھے ہوئے تھے۔

 

تاہم اب امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ نئی دستاویزات کے بعد اس تقرری کی مخالفت مین دوبارہ دباؤ بڑھ گیا ہے، جن میں مینڈلسن اور ایپسٹین کے قریبی تعلقات کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان دستاویزات میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ پیٹر مینڈلسن نے مبینہ طور پر سرکاری دستاویزات ایپسٹین کو فراہم کیں، جبکہ جیفری ایپسٹین نے مینڈلسن یا ان کے اس وقت کے پارٹنر کو ادائیگیوں کا ریکارڈ بھی رکھا۔

 

اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں پولیس تحقیقات کا سامنا کرنیوالے پیٹر مینڈلسن نے کہا ہے کہ انہیں کسی ادائیگی کی یاد نہیں اور انہوں نے دستاویزات لیک کرنے کے الزامات پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، دوسری جانب اسٹارمر کو اس معاملے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ تقرری کے وقت حاصل کردہ جانچ پڑتال کی تفصیلات جاری کریں گےتاہم اب ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی درخواست کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکتے تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہوں۔

 

سیاسی مخالفین اور خود ان کی جماعت کے بعض ارکان نے بھی اس معاملے کو ان کی فیصلہ سازی پر بڑا سوال قرار دیا ہے، مختلف سروے کے مطابق وزیر اعظم اسٹارمر پہلے ہی عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ان کی پوزیشن کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے،دوسری جانب اسٹارمر کو اس معاملے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ تقرری کے وقت حاصل کردہ جانچ پڑتال کی تفصیلات جاری کریں گے۔

 

تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی درخواست کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکتے تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہوں، سیاسی مخالفین اور خود ان کی جماعت کے بعض ارکان نے بھی اس معاملے کو ان کی فیصلہ سازی پر بڑا سوال قرار دیا ہے، مختلف سروے کے مطابق وزیر اعظم اسٹارمر پہلے ہی عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ان کی پوزیشن کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔


