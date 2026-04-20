برطانوی وزیرِاعظم کیئر سٹارمر نے پیٹر مینڈلسن کی امریکا میں بطور سفیر تقرری پر جیفری ایپسٹین کے متاثرین سے معذرت کرلی ہے، یہ پیش رفت پیٹر مینڈلسن کے بدنام زمانہ شخصیت جیفری ایپسٹین سے قریبی تعلقات سامنے آنے کے بعد بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے پش منظر میں سامنے آئی ہے۔
اپنے خطاب کے دوران کیئر اسٹارمر نے کہا کہ یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ پیٹر مینڈلسن دراصل جیفری ایپسٹین کو جانتے تھے، لیکن اس تعلق کی گہرائی اور تاریکی سے کوئی واقف نہیں تھا، وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے دسمبر 2024 میں پیٹر مینڈلسن کو امریکا میں برطانوی سفیر مقرر کیا تھا، انہوں نے متاثرین کو مخاطب کرتے ہوئے مینڈلسن کی تقرری پر معذرت کا اظہار کیا۔
آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پر، اس پر کہ بااختیار افراد نے آپ کو مایوس کیا، اور اس پر کہ میں نے مینڈلسن کی باتوں پر یقین کیا اور ان کی تعیناتی کی، اسٹارمر نے گزشتہ برس ستمبر میں مینڈلسن کو برطرف کر دیا تھا، جب منظر عام پر آنیوالی میلز سے ظاہر ہوا کہ وہ 2008 میں امریکا میں کمسن افراد سے متعلق جنسی جرائم میں سزا یافتہ ایپسٹین کے ساتھ تعلق برقرار رکھے ہوئے تھے۔
تاہم اب امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ نئی دستاویزات کے بعد اس تقرری کی مخالفت مین دوبارہ دباؤ بڑھ گیا ہے، جن میں مینڈلسن اور ایپسٹین کے قریبی تعلقات کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان دستاویزات میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ پیٹر مینڈلسن نے مبینہ طور پر سرکاری دستاویزات ایپسٹین کو فراہم کیں، جبکہ جیفری ایپسٹین نے مینڈلسن یا ان کے اس وقت کے پارٹنر کو ادائیگیوں کا ریکارڈ بھی رکھا۔
اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں پولیس تحقیقات کا سامنا کرنیوالے پیٹر مینڈلسن نے کہا ہے کہ انہیں کسی ادائیگی کی یاد نہیں اور انہوں نے دستاویزات لیک کرنے کے الزامات پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، دوسری جانب اسٹارمر کو اس معاملے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ تقرری کے وقت حاصل کردہ جانچ پڑتال کی تفصیلات جاری کریں گےتاہم اب ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی درخواست کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکتے تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہوں۔
سیاسی مخالفین اور خود ان کی جماعت کے بعض ارکان نے بھی اس معاملے کو ان کی فیصلہ سازی پر بڑا سوال قرار دیا ہے، مختلف سروے کے مطابق وزیر اعظم اسٹارمر پہلے ہی عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ان کی پوزیشن کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔
تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی درخواست کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکتے تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہوں، سیاسی مخالفین اور خود ان کی جماعت کے بعض ارکان نے بھی اس معاملے کو ان کی فیصلہ سازی پر بڑا سوال قرار دیا ہے، مختلف سروے کے مطابق وزیر اعظم اسٹارمر پہلے ہی عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ان کی پوزیشن کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔