تازہ تر ین
انٹر نیشنل

عمان کے لیبر قوانین کے حوالے سے اہم خبر آگئی ہے جس کے مطابق ملازمین سے ایک دن میں آٹھ گھنٹے سے زائد کام نہیں لیا جاسکے گا۔

بیورو آف امیگریشن اور اوورسیز ایمپلائمنٹ کی پوسٹ کے مطابق سلطنت عمان کا لیبر قانون ملازمین کی صحت، فلاح و بہبود اور بہتر کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے اوقات کار کی واضح حدود مقرر کرتا ہے۔

قانون کے آرٹیکل 70 کے مطابق کسی بھی آجر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ملازم سے ایک دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام لے۔ اسی طرح ہفتہ وار کام کا مجموعی دورانیہ چالیس گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔

قانون کے مطابق ملازمین کو مناسب آرام فراہم کرنے کے لیے روزانہ کام کے دوران ایک گھنٹے کا وقفہ دینا بھی لازمی ہے جو آرام اور کھانے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قانون یہ بھی واضح کرتا ہے کہ کسی کارکن سے مسلسل چھ گھنٹے سے زیادہ بغیر وقفے کے کام نہیں لیا جا سکتا۔

لیبر قوانین کے تحت مذہبی عبادات کے احترام کے پیشِ نظر رمضان المبارک کے دوران خصوصی رعایت بھی دی گئی ہے۔ اس مدت میں مسلمان کارکنوں کے لیے کام کے اوقات کم کر کے زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے روزانہ یا تیس گھنٹے ہفتہ وار مقرر کیے گئے ہیں۔

قانون یہ بھی لازم قرار دیتا ہے کہ کام کے اوقات کے بارے میں مکمل شفافیت برقرار رکھی جائے۔ اس مقصد کے لیے آجر پر لازم ہے کہ وہ ادارے کے اندر ایک واضح جگہ پر اوقاتِ کار کا شیڈول آویزاں کرے، جس میں روزانہ کام کے اوقات اور ہفتہ وار آرام کے دنوں کی تفصیل درج ہو۔

اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ کارکن اپنے کام کے نظام سے مکمل طور پر آگاہ رہیں اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ حکام بھی اس کی نگرانی کر سکیں۔


اہم خبریں
وزیر داخلہ سندھ کا صوبے میں بین الاقوامی طرز کے دو ٹریننگ سینٹرز کے قیام کا اعلان
ٹک ٹاک کا نیا اے آئی میم ری مکسر فیچر متعارف
گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں
چمن: 11 سالہ بچی میں کانگو وائرس کی تصدیق
لاہور میں تین بچوں کا قاتل کون نکلا؟ تہلکہ خیز انکشافات
معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا
مولانا اشرف علی انتقال کر گئے
سندھ میں یکم مئی کو یوم مزدور پر عام تعطیل کا اعلان
وزیرِاعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زیدونگ کی ملاقات، مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال
صدر آصف علی زرداری آج 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے
کسٹمز ویلیو ایشن میں اضافہ، درآمد کیے جانے والے 62 موبائل فون مہنگے ہوگئے
لاہور میں تیز دھار آلے سے 3 بچوں کو قتل کردیاگیا
جدید ترین سہولیات سے آراستہ ڈیجیٹلائزڈ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا افتتاح
سنگل یوز پلاسٹک کیخلاف کریک ڈاؤن، 751 کلو پلاسٹک بیگز ضبط
صحت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی/سر گنگا رام ہسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح
شہرکی خبریں گرانفروشوں کیخلاف آپریشن،26 افراد کو حراست میں لے لیا





دلچسپ و عجیب
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain