آبنائے ہرمز کھلوانے کیلئے امریکا نیا عالمی اتحاد بنانے کیلئے سرگرم

آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکا نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں ،امریکی میڈیا کے مطابق ہدایات میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کیلیے راغب کریں۔
آبنائے ہرمز پر ایران کی شرائط قبول نہیں کریں گے ، امریکی وزیر خارجہ
اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔
دوسری جانب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز جیرالڈ فورڈ بھی جلد مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا ، بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔