تازہ تر ین
انٹر نیشنل

اژدھا کمرے میں لگے ایئرکنڈیشنر پر آکر بیٹھ گیا، ویڈیو وائرل

سڈنی: آسٹریلیا کی ریاست کوئنزلینڈ میں ایک گھر کے رہائشی اُس وقت خوف و ہراس میں مبتلا ہوگئے جب ایک ایک اژدھا ایئرکنڈیشنر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔

غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب سانپ پکڑنے والے محکمہ کو اہلخانہ نے میں اژدھے کی موجودگی کی اطلاع دی۔

رپورٹس کے مطابق موقع پر پہنچنے والے ماہر بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بڑا اژدھا ایئرکنڈیشنر یونٹ کے اوپر مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔

 

اُن کا کہنا تھا کہ اس سائز کا اژدھا ممکنہ طور پر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا ہوگا، نہ کہ ایئر کنڈیشنر کے ذریعے آیا ہوگا۔

 

ریسکیو ٹیم نے مہارت سے اسے پکڑ کر محفوظ طریقے سے جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں اسے قدرتی ماحول واپس مل گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کررہی ہے۔


اہم خبریں
معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی
طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، الرٹ جاری کر دیا گیا
کراچی: تعمیراتی کام کے دوران کھودے گئے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق
وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرینگے
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف
پنجاب سے گندمی کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی ، خیبر پختونخوا میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا
قطر سے سستی گیس ملنے کی امید، پاکستان نے ایل این جی کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کردیں





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain