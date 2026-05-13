تازہ تر ین
انٹر نیشنل

متحدہ عرب امارات نے عیدالاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان کردیا

متحدہ عرب امارات (uae)میں عیدالاضحیٰ اور یومِ عرفہ کے موقع پر سرکاری سطح پر طویل تعطیلات کا اعلان کردیا گیا ہے، جس کے تحت سرکاری ادارے، اسکولز اور نجی تعلیمی ادارے کئی روز تک بند رہیں گے۔

وفاقی اتھارٹی برائے گورنمنٹ ہیومن ریسورسز کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سرکاری شعبے کے ملازمین کیلئے تعطیلات کا آغاز پیر 25 مئی سے ہوگا جبکہ جمعہ 29 مئی تک تمام سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ سرکاری سرگرمیاں دوبارہ پیر یکم جون سے شروع ہوں گی۔

 

دوسری جانب دبئی میں ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کیلئے خصوصی عوامی تقریب منعقد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسلامی امور و فلاحی سرگرمیوں کے محکمے کے مطابق یہ تقریب 17 مئی بروز اتوار جبل نزویٰ ٹریل میں شام 5 بجے سے غروبِ آفتاب تک جاری رہے گی، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔

ماہرین فلکیات کے مطابق امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ ذوالحجہ کا آغاز 18 مئی بروز پیر سے ہوگا۔ امارات فلکیاتی سوسائٹی کے چیئرمین ابراہیم الجروان کا کہنا ہے کہ نیا چاند 17 مئی کی شب 12 بج کر ایک منٹ پر پیدا ہوگا، تاہم حتمی اعلان رویتِ ہلال کمیٹی کرے گی۔

متوقع تاریخوں کے مطابق یومِ عرفہ 26 مئی بروز منگل جبکہ عیدالاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ کو منائی جاسکتی ہے۔

 

ادھر وزارتِ تعلیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ تیسرے تعلیمی ٹرم کی وسط مدتی تعطیلات عیدالاضحیٰ کی چھٹیوں کے ساتھ یکجا ہوں گی۔ طلبہ، اساتذہ اور انتظامی عملے کیلئے 25 مئی سے 29 مئی تک تعطیلات ہوں گی جبکہ تعلیمی سرگرمیاں یکم جون سے دوبارہ شروع ہوں گی۔

دبئی کے نجی اسکولز میں بھی اسی شیڈول کے تحت تعطیلات دی جائیں گی، جبکہ شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ شارجہ کے نجی تعلیمی ادارے 25 سے 28 مئی تک بند رہیں گے۔ ہفتہ وار تعطیلات ملا کر شارجہ کے طلبہ کو 10 روز تک چھٹیاں ملنے کا امکان ہے۔


اہم خبریں
ایئر انڈیا کی تمام بین الاقوامی پروازیں معطل نہیں ہوئیں چند روٹس محدود کر دیے گئے۔
میکرون کی اداکارہ کو فتح فرحانی کے ساتھ خفیہ گفتگو نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا۔
جاز ورلڈ کا 5جی توسیع مرحلہ وار اور منظم انداز میں جاری رکھنے کا اعلان
بانی پی ٹی آئی کے وکالت نامے پردستخط کا معاملہ، جیل حکام اور پولیس کو نوٹس جاری
کراچی : آٹے کی نئی سرکاری قیمتیں مقرر
8 ارب روپے سے زائد خسارہ ختم، دو سال میں ریلوے منافع بخش ادارہ بن گیا
اسلامیہ کالج پشاور میں خاتون ٹیچر مبینہ ہراسانی کا شکار، تحریری شکایت درج
’کام ایسے ہی چلتا رہے گا‘، منشیات فروش پنکی کا مزید آڈیو پیغام سامنے آگیا
پاکستان میں 15 مئی کو ہونے والا اے لیول ریاضی کا پرچہ ملتوی
بھارتی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کا پاکستان سے مذاکرات کا اشارہ
کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات، پاکستان میں 15 مئی کو شیڈول پرچہ ملتوی
نوجوانوں کو الیکٹرک بائیکس کی فراہمی، وزیر اعطم نے ہدایت جاری کر دی
دھڑلے سے کام کیا، مجھے گرفتار کرنیکی خواہش لے کر قبر میں جاؤ گے، “پنکی دی ڈرگر“ کی آڈیو لیک
رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا
1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی
بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا





دلچسپ و عجیب
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain