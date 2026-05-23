امریکی اور ایرانی مذاکرات کاجنگ کے خاتمے کیلئے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں : ٹرمپ

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند روز کے دوران ہونے والے سفارتی رابطوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے نمائندے کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔

ٹرمپ کے مطابق:

  • جنگ بندی اور خطے میں استحکام کے حوالے سے مثبت اشارے مل رہے ہیں
  • امریکی اور ایرانی مذاکرات کار متعدد نکات پر اتفاق کے قریب پہنچ چکے ہیں
  • معاہدے کی حتمی تفصیلات پر بات چیت جاری ہے

دوسری جانب سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف علاقائی ممالک بھی پس پردہ ثالثی اور رابطوں میں کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔

سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو خطے میں امن و استحکام کے لیے یہ ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔


