امریکا،ایران حتمی معاہدے کامسودہ طے پا گیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ

واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان ہونے والے مسلسل رابطوں اور بات چیت میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی، علاقائی کشیدگی میں کمی اور مستقبل کے سفارتی روابط سے متعلق بنیادی نکات پر دونوں فریقین میں اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ:

  • معاہدے کے حتمی مسودے کو تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے
  • دونوں ممالک کی قیادت سے آخری منظوری لی جا رہی ہے
  • معاہدے کے بعد خطے میں امن و استحکام کی نئی امید پیدا ہو سکتی ہے

سفارتی ذرائع کے مطابق اس پیش رفت میں مختلف علاقائی ممالک اور ثالثی کردار ادا کرنے والی شخصیات نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں جاری تناؤ کو کم کیا جا سکے۔

تاہم امریکا اور ایران کی حکومتوں کی جانب سے تاحال اس معاہدے سے متعلق کوئی باضابطہ مشترکہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔


