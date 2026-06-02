گوگل اپنے اے آئی منصوبوں کی فنڈنگ کے لئے 80 بلین ڈالر کے شئرز فروخت کرے گا

گوگل کی بنیادی کمپنی ایلAlphabetفابیٹ (Alphabet) نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) کے بنیادی ڈھانچے (Infrastructure) کو وسعت دینے کے لیے 80 ارب ڈالر مالیت کے شیئرز فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی کارپوریٹ تاریخ میں یہ اب تک کا سب سے بڑا ایکویٹی فنڈ ریزنگ ہے۔
-
فنڈز کی وجہ: الفابیٹ کے مطابق، کارپوریٹ اداروں اور صارفین کی طرف سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) سلوشنز اور کمپیوٹ پاور کی مانگ ان کی موجودہ سپلائی سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس غیر معمولی مانگ کو پورا کرنے اور اپنے بین الاقوامی کمپیوٹنگ نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے کمپنی یہ فنڈز استعمال کرے گی۔
-
وارن بفٹ کی سرمایہ کاری: اس بڑے منصوبے میں دنیا کے مشہور سرمایہ کار وارن بفٹ کی کمپنی برکشائر ہیتھوے (Berkshire Hathaway) نے الفابیٹ میں 10 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے۔
-
شیئرز کی تقسیم: یہ 80 ارب ڈالر مختلف حصوں میں جمع کیے جائیں گے:
-
30 ارب ڈالر پبلک آفرنگ (عوام اور بینکوں کے لیے شیئرز) کے ذریعے۔
-
10 ارب ڈالر برکشائر ہیتھوے کی نجی سرمایہ کاری کے ذریعے۔
-
40 ارب ڈالر مارکیٹ پرائس (At-the-market) کے تحت آہستہ آہستہ مارکیٹ میں لائے جائیں گے، جس کا بڑا حصہ ملازمین کے ٹیکس واجبات اور دیگر انتظامی امور کے لیے مختص ہوگا۔
-
الفابیٹ کا بھاری سرمایہ کاری کا پلان
ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس وقت AI کی ایک بڑی جنگ جاری ہے جس میں ایمیزون، مائیکروسافٹ، میٹا اور گوگل (الفابیٹ) شامل ہیں۔ الفابیٹ نے واضح کیا ہے کہ سال 2026 میں ان کا کیپٹل خرچہ (Capital Expenditure) 180 سے 190 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ 2027 میں اس اخراجات میں مزید بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ کمپنی اپنے مالیاتی توازن (Balance Sheet) کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے ہی منافع اور قرض کے ساتھ ساتھ اب مارکیٹ سے نئے شیئرز کے ذریعے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے۔