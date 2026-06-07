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    اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہونے والے لبنانی فوجی افسران کی آخری رسومات ادا

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    جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہونے والے لبنانی فوج کے تین اہلکاروں، جن میں ایک بریگیڈیئر جنرل، ایک کیپٹن اور ایک سپاہی شامل تھے، کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئیں۔ لبنانی فوج، حکومتی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔ لبنانی حکام نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملکی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملہ ایک "مشکوک گاڑی” پر کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حالیہ جنگ بندی کوششوں کے باوجود خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔

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