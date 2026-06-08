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    بریکنگ نیوز

    اسرائیلی حملے کا جواب ایران نے میزائل برسائے ہلاکتوں کا خدشہ

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    "اسرائیل نے پیر کی صبح سویرے وسطی اور مغربی ایران کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جو تہران کی طرف سے کی جانے والی میزائل باری کا جواب تھے۔ ان حملوں کی وجہ سے وسیع تر مشرقِ وسطیٰ کے ایک بار پھر علاقائی جنگ کی دلدل میں دھنسنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے اصفہان، کرج، تبریز اور تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی اطلاع دی ہے، تاہم اس کی فوری طور پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ تہران میں موجود ایک عینی شاہد نے دارالحکومت کے مغرب میں کسی جگہ کم از کم ایک زوردار دھماکے کی آواز سننے کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے ملک کے اہم ترین ہوائی اڈے، تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف کی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔”

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