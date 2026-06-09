جنوبی ایران زلزلے کے جھٹکے شدت 0۔5 ریکارڈ

ایرانی سرکاری میڈیا اور خبر رساں ادارے ‘رائٹرز’ (Reuters) کے مطابق، منگل 9 جون 2026ء کی علی الصبح ایران کے جنوبی صوبے هرمزگان کے علاقے سرگز (Sargaz) میں 5.0 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی گہرائی زمین میں 22 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔
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زلزلے کے جھٹکے: زلزلے کے یہ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ یہ پڑوسی صوبے کرمان میں بھی واضح طور پر محسوس کیے گئے، جس سے مقامی آبادی میں عارضی طور پر خوف و ہراس پھیل گیا۔
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جانی و مالی نقصان: صوبہ ہرمزگان کے بحران سے نمٹنے والے ادارے (Crisis Management) کے سربراہ اور ایرانی نیوز ایجنسی ‘مہر’ (Mehr) کے مطابق، خوش قسمتی سے اب تک کسی بھی جانی نقصان، کسی کے زخمی ہونے یا بڑے پیمانے پر عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
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امدادی کارروائیاں: مقامی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے اور وہ زلزلے کے مرکز کے قریبی دیہاتوں اور قصبوں میں صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔
عالمی تناظر (Global Context):
یہ زلزلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دنیا کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید ارضیاتی ہلچل (Seismic Activity) دیکھی گئی ہے:
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فلپائن کا زلزلہ: اس سے محض ایک دن قبل فلپائن کے جزیرے مائنڈاناؤ (Mindanao) میں 7.8 شدت کا انتہائی تباہ کن زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 37 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہوئے اور کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔
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کیوبا کا زلزلہ: اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کیوبا کے شمال مغربی ساحل پر 6.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے جھٹکے فلوریڈا (امریکہ) اور میکسیکو تک محسوس کیے گئے۔
ایران جغرافیائی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ زلزلہ زدہ خطوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ متعدد فعال ٹیکٹونک پلیٹس (عریبین اور یوریشین پلیٹس) کی سرحدوں پر واقع ہے، جس کے باعث یہاں اکثر درمیانے اور شدید نوعیت کے زلزلے آتے رہتے ہیں۔