کیوبا میں زلزلہ شدت 6.1 فلوریڈا اور میکسیکو تک جھٹکے ، 150 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا

مغربی کیوبا کے ساحل کے قریب پیر کی دوپہر کو 6.1 شدت کا ایک انتہائی طاقتور زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے کیوبا کے دارالحکومت ہوانا سمیت امریکی ریاست فلوریڈا کے وسطی اور جنوبی حصوں تک محسوس کیے گئے۔
امریکی جیولوجیکل سروے (USGS) کے مطابق، اس زلزلے کا مرکز کیوبا کے مغربی علاقے مانتوا (Mantua) سے تقریباً 65 میل شمال مغرب میں خلیجِ میکسیکو کے سمندری پانیوں میں 10 سے 26 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ماہرینِ ارضیات کا کہنا ہے کہ جدید آلات کے ریکارڈ (1950ء کی دہائی) کے مطابق یہ خلیجِ میکسیکو کی تاریخ کا سب سے بڑا اور غیر معمولی زلزلہ ہے۔
کیوبا کے ساحل پر 6.1 شدت کا زلزلہ، فلوریڈا تک شدید جھٹکے محسوس کیے گئے
-
مقام اور شدت: پیر کی دوپہر تقریباً 2:00 بجے (مقامی وقت کے مطابق) مغربی کیوبا کے سمندری ساحل کے قریب 6.1 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے باعث کیوبا کے مغربی حصوں اور دارالحکومت ہوانا میں عمارتیں ہل گئیں، جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔
-
فلوریڈا میں اثرات: زلزلے کے یہ کم فریکوئنسی والے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ وہ سینکڑوں میل دور امریکی ریاست فلوریڈا کے مختلف شہروں جیسے کہ میامی، فورٹ لاڈرڈیل، اورلینڈو، اور ٹامپا تک محسوس کیے گئے۔ میامی-ڈیڈ کاؤنٹی کے حکام نے احتیاط کے طور پر ڈاؤن ٹاؤن میامی میں واقع 28 منزلہ مرکزی سرکاری دفتر سمیت کئی کثیر المنزلہ عمارتوں کو فوری طور پر خالی کروا لیا۔ اس کے علاوہ میامی میں مقامی ٹرین سروس کو بھی کچھ دیر کے لیے معطل کیا گیا۔
-
سونامی کا کوئی خطرہ نہیں: زلزلے کے فوری بعد پیسفک اور نیشنل سونامی وارننگ سینٹرز نے تمام ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد باضابطہ تصدیق کی کہ اس زلزلے سے سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور امریکہ کے مشرقی ساحلوں یا خلیجی ریاستوں کے لیے کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔
-
کیوبا اور فلوریڈا دونوں اطراف کے مقامی حکام اور ریسکیو اداروں (جیسے میامی بیچ فائر ڈپارٹمنٹ) نے تصدیق کی ہے کہ اب تک کسی بھی قسم کے جانی نقصان یا عمارتوں کو شدید ساختی نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور شہریوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ماہرین کے مطابق کیوبا کا یہ حصہ ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے زلزلوں کی زد میں رہتا ہے، تاہم اتنی بڑی شدت کا زلزلہ جس کے جھٹکے فلوریڈا تک اتنے واضح محسوس ہوں، دہائیوں میں کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔