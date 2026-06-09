روسی حملے، یوکرین میں 5 ہلاکتیں؛ امریکی ایلچیوں سے بات چیت مثبت رہی: زلنسکی
یوکرین کے مختلف علاقوں پر روسی حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملوں میں رہائشی عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر Volodymyr Zelenskyy نے کہا ہے کہ امریکی ایلچیوں کے ساتھ ہونے والی حالیہ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اتحادی ممالک کے ساتھ تعاون یوکرین کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ صدر زلنسکی نے روسی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کی اپیل بھی کی۔