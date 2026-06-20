ائیر فورس ون اور ڈونلڈ ترمپ نے400 ملین ڈالر کا نیا جیٹ متعارف کروادیا

ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں نئے ‘ایئر فورس ون’ طیارے کی نقاب کشائی کی ہے، جو کہ ایک بوئنگ 8-747 طیارہ ہے اور اسے اصل میں قطر کی طرف سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اب 400 ملین ڈالر کے فوجی اوور ہال (مرمت و تبدیلیوں) کے بعد اسے تبدیل کر دیا گیا ہے، جسے انہوں نے دنیا کا سب سے پرتعیش طیارہ قرار دیا ہے۔
اس طیارے کا نام "VC-25B Bridge” رکھا گیا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی پسند کے گہرے نیلے، سرخ اور سنہری رنگوں کا ڈیزائن (livery) بنایا گیا ہے۔ یہ نیا ڈیزائن کینیڈی کے دور کے اس روایتی ہلکے نیلے ڈیزائن کی جگہ لے گا جو دہائیوں سے ایئر فورس ون کی پہچان رہا ہے۔
یہ طیارہ پچھلے جہاز کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ ‘جوائنٹ بیس اینڈریوز’ پر اسے کھڑا کرنے کے لیے خصوصی طور پر ایک نیا ہینگر تعمیر کرنا پڑا۔ توقع ہے کہ یہ طیارہ 4 جولائی کو امریکہ کی 250 ویں سالگرہ کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی کے اوپر فلائی اوور (فضائی سلامی) کی قیادت کرے گا۔
اس جیٹ طیارے کے پیچھے کچھ حیران کن اعداد و شمار یہ ہیں: اس کے پرواز کے ایک گھنٹے کے اخراجات کا تخمینہ تقریباً 177,843 ڈالر ہے، اور اس میں 53,611 گیلن ایندھن کی گنجائش ہے جو اسے بغیر دوبارہ ایندھن بھرے 7,800 میل تک پرواز کرنے کے قابل بناتی ہے۔
یہ طیارہ عبوری صدارتی طیارے کے طور پر کام کرے گا جبکہ بوئنگ کمپنی دو مستقل VC-25B متبادل طیاروں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، جن کی تیاری میں اب 2028 تک کی تاخیر ہو چکی ہے۔