ترکی ٹیم دوسرا میچ بھی ہار گئ فیفا ورلڈ کپ سے باہر

فیفا ورلڈ کپ 2026: پیراگوئے کے ہاتھوں شکست، ترکیہ ٹورنامنٹ سے باہر
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ اسٹیج میں ترکیہ (ترکی) کو مسلسل دوسری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔
میچ کا نتیجہ: گروپ ڈی (Group D) کے ایک سنسنی خیز اور ڈرامائی میچ میں پیراگوئے نے ترکیہ کو 1-0 سے شکست دی۔
فیصلہ کن گول: پیراگوئے کی جانب سے میچ کے دوسرے ہی منٹ (صرف 64 سیکنڈز) میں ماتیاس گالارزا (Matías Galarza) نے شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، جو آخر تک برقرار رہی۔
تاریخی ریڈ کارڈ: پہلے ہاف کے اضافی وقت (Stoppage Time) میں پیراگوئے کے مڈفیلڈر میگوئل المیرون (Miguel Almirón) کو فٹبال کی تاریخ کا ایک انوکھا ریڈ کارڈ دکھا کر گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا گیا۔ انہیں فیفا کے نئے قانون کے تحت امپائر سے بحث کے دوران اپنا "منہ چھپانے” پر ریڈ کارڈ ملا، جس کے بعد پیراگوئے کی ٹیم 10 کھلاڑیوں تک محدود ہو گئی۔
ترکیہ کی بدقسمتی: میچ میں 10 کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنے کے باوجود ترکیہ کی ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی۔ ترکیہ نے 79 فیصد وقت بال پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور گول کرنے کی 33 کوششیں (Shots) کیں، لیکن پیراگوئے کے دفاع کو نہ توڑ سکے۔
گروپ ڈی کی موجودہ صورتحال: اس گروپ سے مشترکہ میزبان ملک امریکہ (USA) اپنے پہلے دونوں میچز جیت کر 6 پوائنٹس کے ساتھ اگلے مرحلے (Knockout Stage) کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، جبکہ ترکیہ اپنے دونوں ابتدائی میچز (پہلا میچ آسٹریلیا کے خلاف 2-0 سے) ہارنے کے بعد اگلے مرحلے کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔