تازہ تر ین
صحت

کراچی میں پھیلتے انفلوئنزا H3N2 کی علامات کیا ہیں اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟

ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت پاکستان بھر میں انفلوئنزا H3N2 وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔

ایچ تھری این ٹو انفلوئنزا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیشِ نظر ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سعید خان کا کہنا ہے کہ فلو والے اکثر مریضوں کے ٹیسٹ میں ایچ تھری این ٹو وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر سعید خان کے مطابق ایچ تھری این ٹو وائرس انفلوئنزا اے کی قسم ہے، ایچ تھری این ٹو وائرس سانس کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔

N3H2 فلو کی علامات کیا ہیں؟

پروفیسر ڈاکٹر سعید خان نے بتایا ہے کہ ایچ تھری این ٹو کے مریضوں میں علامات معمول کے فلو جیسی ہیں جن میں تیز بخار، نزلہ اور کھانسی شامل ہے، گلا خراب اور جسم میں شدید درد بھی ایچ تھری این ٹو کی علامات میں شامل ہے۔

ڈاکٹر سعید خان کے مطابق ایچ تھری این ٹو کی وجہ سے کمزوری، تھکن اور سر درد کی شکایت بھی رہتی ہے۔

ڈاکٹر سعید خان کا کہنا ہے کہ ’فلو ویکسین‘ فلو سے بچاو کے لیے نہایت ضروری ہے، نزلہ، کھانسی کی صورت میں ماسک کا استعمال ضروری ہے۔

دوسری جانب ڈی جی ہیلتھ سندھ نے ایچ تھری این ٹو انفلوئنزا وائرس سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔

ڈی جی ہیلتھ سندھ کے مطابق ایچ تھری این ٹو انفلوئنزا کی تصدیق کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے۔


اہم خبریں
کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی
پردے کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ
طوفانی ہواؤں نے مجسمۂ آزادی کو زمین بوس کردیا
سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق
صدر مملکت نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے عہدے کا حلف لے لیا
سڈنی ساحل حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف
جمائما کا ایلون مسک پر الزام، عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی رسائی محدود کرنے کا دعویٰ
سڈنی واقعہ: آسٹریلوی وزیراعظم کا ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت کرنے کا اعلان
جان سینا کے ریسلنگ کیرئیر کا ایسی شکست کے ساتھ اختتام جسکا سامنا انہیں 21 برسوں سے نہیں ہوا تھا
آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی
آسٹریلیا: سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی
ملک بھر میں بارشوں کے دو اسپیلز کی پیشگوئی، خشک سردی ختم ہونے کے امکانات
اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم
پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے: بلال بن ثاقب
سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق
پاکستان کے سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain