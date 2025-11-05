تازہ تر ین
صحت

یومیہ 5 ہزار قدم چلنا الزائمر سے دماغ کو محفوظ رکھ سکتا ہے: تحقیق

امریکا میں کی گئی ایک حالیہ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ 5 ہزار قدم چلنے سے دماغ الزائمر کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

تحقیق میں تقریباً 300 معمر افراد کو 14 سال تک فالو کیا گیا، نتائج سے معلوم ہوا کہ جن افراد کے دماغ میں بیٹا ایمائلائڈ نامی پروٹین کی مقدار زیادہ تھی جو الزائمر کی ابتدائی علامت ہے، اگر وہ جسمانی طور پر فعال تھے تو ان میں ذہنی تنزلی کی رفتار کم دیکھی گئی۔

یہ تحقیق 3 نومبر کو نیچر میڈیسن (Nature Medicine) میں شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ اگرچہ ورزش سے بیٹا ایمائلائڈ کی مقدار کم نہیں ہوتی، تاہم یہ ٹاؤ (Tau) نامی زہریلے پروٹین کی افزائش کو سست کر دیتی ہے، جو دماغی خلیات کو براہ راست نقصان پہنچاتا ہے۔

ماہرین کے مطابق ہلکی سے معتدل جسمانی سرگرمی بھی واضح فرق پیدا کرتی ہے، روزانہ 5 سے 7 ہزار 500 قدم چلنے والے افراد میں ذہنی صلاحیتوں میں کمی کی رفتار اُن لوگوں کے مقابلے میں آدھی تھی جو زیادہ تر غیر فعال تھے۔

تحقیق سے یہ بھی واضح ہوا کہ 10 ہزار سے زیادہ قدم چلنے سے اضافی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی دماغ کی حفاظت کے لیے 5 ہزار قدم روزانہ ہی کافی ہیں۔

تحقیق کی سربراہ ڈاکٹر وینڈی یاو (Dr. Wendy Yau) کا کہنا ہے کہ ہمیں طرزِ زندگی کے اُن عوامل کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے جنہیں لوگ خود اپنا کر دماغی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکا میں تقریباً 70 لاکھ افراد الزائمر کے مرض میں مبتلا ہیں اور یہ تعداد 2060 تک دوگنی ہونے کا خدشہ ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ کچھ ادویات جیسے Kisunla اور Leqembi بیماری کی رفتار کو کم کرتی ہیں، تاہم باقاعدہ جسمانی سرگرمی اب بھی الزائمر سے بچاؤ کا ایک مؤثر اور قابلِ عمل طریقہ ہے۔

محققین نے واضح کیا کہ یہ مطالعہ مشاہداتی نوعیت کا تھا، اس لیے یہ ثابت نہیں کرتا کہ چلنے سے الزائمر براہِ راست روکا جا سکتا ہے، مگر یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ باقاعدہ چہل قدمی دماغی صحت کو بہتر رکھنے اور بیماری کی ابتدائی علامات کو سست کرنے میں مددگار ہے۔


اہم خبریں
شمالی کوریا بہت جلد جوہری تجربہ کرسکتا ہے: خبر ایجنسی کا دعویٰ
استنبول مذاکرات کا دوسرا دور کل ہوگا، پاکستان، افغان سرزمین سے دہشت گردی بند کرانےکا مطالبہ دہرائےگا
پنجاب ؛ مرغیوں کے دانے میں گندم استعمال کرنے پر پابندی میں 30 دن کی توسیع
بھارت میں مسافر اور کارگو ٹرین میں تصادم سے 11 افراد ہلاک
میگا کرپشن؛ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسٹینوگرافر نے اربوں روپے کی خوردبرد کا اعتراف کرلیا
راولپنڈی میں ڈینگی کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 20 نئے کیسز رپورٹ
امریکا کی جانب سے سعودی عرب کو جدید 48 ایف 35 طیارے فروخت کرنے پر غور
بریڈفورڈ کے 2 افراد سے 2 ملین پاؤنڈ کا سونا اور زیورات برآمد
پاکستان سے روابط توڑنے میں مفاد نہیں، بات چیت ہی واحد راستہ ہے: سابق بھارتی وزیر
تھوک اور پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا نیا ضابطہ نافذ
ورجینیامیں نئی تاریخ رقم، غزالہ ہاشمی لیفٹینینٹ گورنر منتخب
شیخ رشید کو عدالتی احکامات کے باوجود اسلام آباد ایئرپورٹ پر عمرہ روانگی سے روک دیا گیا
نیویارک سے موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگیا، مستقبل اب عوام کے ہاتھ میں ہے، زہران ممدانی کا میئر الیکشن جیتنے کے بع
27ویں ترمیم پر بانی سے مشاورت کے بعد ردعمل دیں گے، بیرسٹر گوہر
سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا 84 سال کی عمر میں عارضہ قلب سے انتقال
ایئر کرافٹ انجینیئرز کا احتجاج، قومی ایئر انتظامیہ آپریشن بحال رکھنے میں کامیاب





دلچسپ و عجیب
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں: تحقیق
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
بار کوڈ اسکین کراؤ، سلامی دے کر جاؤ، باراتیوں سے سلامی لینے کا ڈیجیٹل طریقہ متعارف
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain