روزانہ ایلو ویرا جوس پینے سے جسم میں رونما ہونے والی حیران کُن تبدیلیاں

ایلو ویرا کا شمار صدیوں سے قیمتی جڑی بوٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ناصرف جِلد کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ جسم کے اندرونی نظام پر بھی مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ اگر روزانہ ایلو ویرا جوس پینے کی عادت ڈال لی جائے تو مجموعی صحت سمیت خوبصورتی میں بھی کئی مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔
ہربلسٹس کی جانب سے ایلوویرا کو خوب اہمیت دی جاتی ہے۔
معدے کی صحت کے لیے مفید
ماہرین کے مطابق ایلو ویرا جوس میں موجود قدرتی اِنزائمز ہاضمے کے عمل کو آسان بناتے ہیں۔ یہ پیٹ کی جلن، بدہضمی اور قبض جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایلو ویرا کا استعمال آنتوں کی صفائی اور باقاعدہ نظامِ اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
قوتِ مدافعت میں اضافہ
ایلو ویرا وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکلز سے بچاتے ہیں۔
اس میں موجود قدرتی اجزاء مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں جس سے جسم بیماریوں کے خلاف بہتر طریقے سے دفاع کر سکتا ہے۔
جلد میں نکھار اور چمک
ایلو ویرا جوس کا باقاعدہ استعمال جلد کو اندرونی طور پر ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ یہ جلد کے داغ دھبے، دانے اور خشکی کو کم کر کے قدرتی نرمی اور چمک پیدا کرتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادے نکلنے کے باعث چہرے پر تازگی نمایاں ہوتی ہے۔
وزن میں کمی میں مددگار
ایلو ویرا جوس میٹابولزم کو تیز کر کے وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسم میں موجود غذائی اجزاء کے بہتر استعمال کو ممکن بناتا ہے جس سے توانائی میں اضافہ اور چربی کے جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔
شوگر کے لیول میں بہتری
تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ایلو ویرا جوس ذیابیطس کے مریضوں میں بلڈ شوگر لیول کو قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تاہم اس کے استعمال سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر آپ شوگر کی دوائیں لے رہے ہیں۔
دل کی صحت کے لیے مثبت
ایلو ویرا جوس کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ کی مقدار کو کم کر کے دل کو صحت مند رکھتا ہے۔
اس کی سوزش کم کرنے والی خصوصیات بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔
ایلو ویرا جوس گھر پر بنانے کا آسان طریقہ
ایلو ویرا کی ایک تازہ پتی لیں، اسے کاٹ کر اندر سے شفاف جیل نکالیں۔
جیل کو اچھی طرح دھو کر اس میں سے نکلنے والے پیلے مادے (Aloin) کو صاف کر لیں۔
پھر ایک کپ پانی میں ڈال کر بلینڈ کریں، بہتر ذائقے کے لیے تھوڑا شہد یا لیموں شامل کیا جا سکتا ہے، یہ جوس تازہ پینا بہتر ہے لیکن آپ اسے 24 گھنٹے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں۔
احتیاط
ایلو ویرا جوس اگرچہ مکمل طور پر قدرتی ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
بہتر یہی ہے کہ اسے اعتدال میں رہ کر پیا جائے اور اگر آپ کسی بیماری یا دوا کے زیرِ اثر ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔