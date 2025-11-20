تازہ تر ین
انٹر نیشنل

برازیل میں سی او پی 30 کلائمٹ سمٹ کے مقام پر آگ بھڑک اٹھی

برازیل کے شہر بیلیم میں جمعرات کے روز اقوامِ متحدہ کے ماحولیات کے سربراہی اجلاس میں ایک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث ہزاروں مندوبین کو گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے نکالنا پڑا، عین اُس وقت جب مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔

کانفرنس کے برازیلی منتظمین، جسے COP30 کہا جاتا ہے، نے ایک بیان میں کہا کہ آگ “قابو میں ہے اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی”، اور یہ کہ فائر فائٹرز اور سیکیورٹی اہلکار “جگہ کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔” اقوامِ متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے نمائندوں نے فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔

ایک ویڈیو فوٹیج سے لیا گیا اسکرین گریب دکھاتا ہے کہ 20 نومبر 2025 کو بیلیم میں COP30 اقوامِ متحدہ کے موسمیاتی کانفرنس کے مقام پر واقع ایک پویلین میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ماخذ: AFPTV/AFP/Getty Images

یہ آگ دوپہر 2:05 بجے کے قریب اس وسیع COP30 مقام پر ملکوں کے پویلینز کے نزدیک بھڑکی، جہاں درجنوں ممالک تجارتی نمائش جیسی پیشکشیں کرتے ہیں اور مندوبین کو مفت کافی بھی فراہم کرتے ہیں۔

جب دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے لگا تو فائر فائٹرز ایئرپورٹ کے سابقہ علاقے میں قائم خیماتی ڈھانچوں کے اندر دوڑتے ہوئے پہنچے۔ کچھ اہلکار چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، “سائیڈا! سائیڈا! باہر نکلیں!” سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دکھائی دیا کہ آگ نے خیمے کی چھت میں ایک سوراخ کر دیا۔

ایک الگ “گرین زون” علاقہ، جو جمعرات کے روز عوام کے لیے کھلا تھا—اور مقامی رہائشیوں سے بھرا ہوا تھا—کو بھی خالی کرایا گیا۔ 45 منٹ کے اندر اندر لوگوں کو دوبارہ اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔

مندوبین بیلیم کی خاص دوپہری بارش میں باہر انتظار کرتے رہے، کچھ لوگ کافی شاپس میں چلے گئے اور کچھ درختوں کے نیچے پناہ لے کرخشک رہنے کی کوشش کرنے لگے۔

ایک ہفتہ قبل اقوامِ متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کے ایگزیکٹو سیکریٹری، سائمن سٹیئل نے برازیلی حکام کو مقام کی صورتحال کے بارے میں متنبہ کیا تھا، جس کے بعد کچھ نمایاں تبدیلیاں کی گئیں جن میں سیکورٹی میں اضافہ اور زیادہ بوتل بند پانی کی فراہمی شامل تھی۔

یہ آگ اُس وقت لگی جب اعلیٰ سطحی مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں تھے، اور ممالک اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے اُن کے موجودہ منصوبوں اور عالمی درجہ حرارت کو قبل از صنعتی دور کے مقابلے میں 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کو کیسے دور کیا جائے۔ دو ہفتے جاری رہنے والی یہ کانفرنس جمعہ کو اختتام پذیر ہونے والی تھی، اگرچہ مذاکرات اکثر وقت سے بڑھ جاتے ہیں۔


اہم خبریں
ہر تیسری عورت کو شوہر یا جنسی تشدد کا سامنا ہے: ڈبلیو ایچ او
چیلنج اسکریبل ٹورنامنٹ؛ پاکستان کے وسیم کھتری نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا
آزاد کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا
یوکرین جنگ روکنے کا خفیہ امریکی منصوبہ؛ روس مشاورت میں شامل
وکٹ کیپر بیٹر مشفیق الرحیم 100 ٹیسٹ کھیلنے والے پہلے بنگلا دیشی کرکٹر بن گئے
قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کیلئے این او سی جاری
برطانیہ میں ایک لاکھ سے زائد کاریں غائب، جدید ٹیکنالوجی نے چوروں کا راستہ آسان کردیا
صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہوسکتی ہے، مصطفیٰ کمال
مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں تھا، جسٹس جمال کا فیصلہ جاری
آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت پر نئی پابندیوں کی تجاویز دے دیں
فیفا اورامریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرزکے لیے”فیفا پاس”پروگرام کا اعلان کردیا
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک
۔27ویں آئینی ترمیم: ہائیکورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم





دلچسپ و عجیب
جنوبی کوریا: کیفے سے کافی چوری کرنیوالا طوطا پکڑا گیا
احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا
رجب بٹ کی شراب نوشی پر والدہ کی وضاحت آگئی
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain