سبزیوں سے بھرپور غذا پروسٹیٹ کینسر سے بچاؤ میں مدد دے سکتی ہے: تحقیق

پرو بائیوٹکس اور سبزیوں سے بھرپور غذا کم تیزی سے پھیلنے والے پروسٹیٹ کینسر سے بچنے مدد دے سکتی ہے۔
تحقیق میں محققین پیٹ اور پروسٹیٹ کے درمیان تعلق تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی توجہ اس بات پر تھی کہ آیا ’فائٹوکیمیکل سے بھرپور‘ غذائیں (پتوں والی سبزیاں اور بیریز) اور ’لیکٹوبیکائلس پروبائیوٹکس‘ (پیٹ کا مفید بیکٹیریا) کی مقدار میں اضافہ پروسٹیٹ کینسر پر اثر انداز ہوگا یا نہیں۔
مطالعے کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی کہ 90 فی صد سے زائد مرد جنہوں نے سپلیمنٹس (جن کو بروکلی، ہلدی، انار، سبز چائے، ادرک اور کرین بیری اور ایک مخصوص ڈیزائن کردہ پروبائیوتک سے بنایا گیا تھا) کا استعمال کیا تھا ان کی بیماری میں یا تو کمی واقع ہوئی تھی یا رک گئی تھی۔
تحقیق کے مرکزی مصنف پروفیسر رابرٹ تھامس نے بتایا کہ پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیٹ میں بیکٹیریا کا توازن پروسٹیٹ کینسر کے بڑھنے کی رفتار کو کم کر سکتا ہے۔