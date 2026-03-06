تازہ تر ین
صحت

ہائی کولیسٹرول: خاموش خطرہ جس سے بچاؤ بروقت احتیاط

ہائی کولیسٹرول کو ماہرینِ صحت دل کا ایک ایسا خاموش دشمن قرار دیتے ہیں جو برسوں تک بغیر کسی واضح علامت کے جسم میں موجود رہ سکتا ہے۔

اکثر افراد کو اس وقت تک اس مرض کا اندازہ نہیں ہو پاتا جب تک یہ دل، دماغ یا دیگر اہم اعضاء کو متاثر نہ کر دے۔ یہی خاموشی اسے خطرناک بنا دیتی ہے۔

کولیسٹرول دراصل ایک چکنائی نما مادہ ہے جو خون میں گردش کرتا ہے۔ اس کی ایک مقدار جسم خود جگر کے ذریعے تیار کرتا ہے، جبکہ باقی حصہ خوراک سے حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر گوشت، مچھلی، انڈوں اور دودھ سے بنی اشیاء سے۔

اگرچہ کولیسٹرول جسم کے لیے ناگزیر ہے اور ہارمونز کی تیاری، خلیاتی جھلیوں کی مضبوطی اور وٹامن ڈی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کی زیادتی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔

طبی طور پر کولیسٹرول کی دو بنیادی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک کو اچھا کولیسٹرول یا ایچ ڈی ایل کہا جاتا ہے، جو خون سے اضافی کولیسٹرول صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری قسم برا کولیسٹرول یا ایل ڈی ایل ہے، جو خون کی شریانوں کی دیواروں سے چپک کر انہیں تنگ اور سخت بنا سکتا ہے۔ جب ایل ڈی ایل کی مقدار بڑھتی ہے تو یہ شریانوں کے اندر تہہ جما کر ایتھروسکلروسیس نامی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔

ماہرین کے مطابق ہائی کولیسٹرول کو ’’خاموش بیماری‘‘ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں درد، کمزوری یا تھکن جیسی علامات پیدا نہیں کرتا۔ تاہم جب شریانیں زیادہ تنگ ہوجائیں تو سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری، ٹانگوں میں تکلیف، دل کا دورہ یا فالج جیسے سنگین مسائل سامنے آسکتے ہیں۔ اسی لیے علامات کا انتظار کرنا دانشمندی نہیں سمجھا جاتا۔

ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ مخصوص افراد کو باقاعدگی سے لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور مٹاپے کے شکار افراد، تمباکو نوشی کرنے والے اور دل کے امراض کے خطرے سے دوچار لوگ خاص طور پر اس ٹیسٹ کے محتاج ہیں۔ بعض مریضوں کو ہر چھ ماہ بعد جبکہ دیگر کو سال میں کم از کم ایک مرتبہ یہ ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

احتیاطی تدابیر اختیار کرکے ہائی کولیسٹرول پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ متوازن غذا اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ چکنائی سے بھرپور دودھ اور سرخ گوشت کا استعمال محدود رکھا جائے جبکہ فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے جئی، دالیں اور سیب معمول کا حصہ بنائی جائیں۔ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز بھی مفید سمجھے جاتے ہیں۔

انڈے کے استعمال میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ انڈے کی سفیدی بہترین پروٹین فراہم کرتی ہے اور اس میں چکنائی نہیں ہوتی، لیکن زردی کا زیادہ استعمال مناسب نہیں۔ اسی طرح روزانہ کم از کم 30 منٹ تیز چہل قدمی اچھے کولیسٹرول کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جبکہ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ معتدل ورزش کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے کے لیے مؤثر مانی جاتی ہے۔

چونکہ ہائی کولیسٹرول کی واضح علامات سامنے نہیں آتیں، اس لیے خون کا باقاعدہ معائنہ ہی اس کی بروقت تشخیص کا معتبر ذریعہ ہے۔ بروقت آگاہی اور طرزِ زندگی میں معمولی تبدیلیاں دل کے دورے جیسے بڑے خطرات سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔


اہم خبریں
سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ
مشرق وسطیٰ کشیدگی: پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں200کا اضافہ
امریکا و اسرائیل نے ایران میں 13 طبی مراکز کو نشانہ بنایا، اقوام متحدہ
ایران جنگ ، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے :سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ
ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا امکان مسترد، کردوں کو لڑنے کی ترغیب
امریکا اسرائیل جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں تقریباً 200 بچے جان سے گئے: یونیسیف





دلچسپ و عجیب
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain