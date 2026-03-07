تازہ تر ین
صحت

کیا مٹاپے کی ادویات نشے کی لت سے بچنے میں مدد دے سکتی ہیں؟

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مٹاپے اور ذیابیطس کے علاج کو نئی شکل دینے والی جی ایل پی-1 ادویات نشہ آور اشیاء کے استعمال سے بچنے میں مدد دے سکتی ہیں۔

بدھ کے روز برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والے تجزیے میں ذیا بیطس میں مبتلا چھ لاکھ سے زائد امریکی ویٹرن افیئرز مریضوں کے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز کا جائزہ لیا۔ یہ ادارہ ان افراد کی دیکھ بھال کرتا ہے جو امریکی فوج میں خدمات دے چکے ہوتے ہیں۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ وہ افراد جو اوزیمپک اور مونجارو جیسی ادویات استعمال کرتے ہیں ان کے الکوحل، نِکوٹین، کوکین، اوپیائڈز اور دیگر اشیاء کے نشے میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔

تحقیق کے مطابق وہ افراد جو نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے تھے ان میں جی ایل پی-1 ادویات کا تعلق اسپتال میں داخلے، اوور ڈوز اور موت کے کم خطرات سے پایا گیا۔


اہم خبریں
ایران جنگ، اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے منافع میں نمایاں اضافہ
بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند
امریکی ڈالرکے مقابلے میں پاکستانی روپیہ تگڑاہوگیا
حکومت سے بورڈ آف پیس سے فوری نکلے،پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کوواپس لے:اپوزیشن اتحاد
وفاقی کابینہ کا 2 ماہ تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ
انڈونیشیا: کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگ گئی
روس کے صدر پوٹن کی نئے سپریم لیڈر کی تقریری پر مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارکباد
ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملے، آلودہ ہوا پاکستان پہنچنے کااندیشہ
خیبرپختونخوا :سرکاری اداروں میں 50 فیصد ورک فرام ہوم نافذکرنے کا فیصلہ
تولہ سونا 6500 روپے کم ہوکر 5 لاکھ 33 ہزار 362 کا ہوگیا
امریکی خام تیل 27فیصد بڑھ کر 115.11 ڈالر فی بیرل کا ہوگیا
جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کوسنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا: سربراہ آئی ایم ایف
ایران کے شمالی اسرائیل اور بحرین کی آئل ریفائنری پرحملے
عمان نے اسرائیل اور امریکا کے حملے غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیدیئے
سپین، جرمنی کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکی اسرائیلی حملے کی مخالفت کر دی
ایران جنگ ، امریکا کو شکست ہو سکتی ہے:نامور چینی نجومی کی چونکا دینے والی پیشگوئی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain