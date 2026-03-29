ملک میں ضروری ادویات کی کوئی کمی نہیں، پی پی ایم اے کی وضاحت

پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن (PPMA) نے کہا ہے کہ ملک میں ضروری ادویات کی کسی قسم کی قلت نہیں ہے اور مریضوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
ایسوسی ایشن کے مطابق مارکیٹ میں تمام اہم اور بنیادی ادویات دستیاب ہیں، جبکہ بعض رپورٹس میں سامنے آنے والی قلت کی خبریں درست نہیں ہیں۔ PPMA کا کہنا ہے کہ ادویات کی سپلائی کا نظام معمول کے مطابق چل رہا ہے۔
حکام کے مطابق اگر کہیں وقتی طور پر کسی دوا کی کمی نظر آتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ترسیل یا مقامی سطح پر مسائل ہو سکتے ہیں، تاہم مجموعی طور پر ملک میں ادویات کی دستیابی برقرار ہے۔
ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔