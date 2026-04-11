خیبرپختونخوا میں انسولین سمیت مختلف ادویات کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا گیا

خیبرپختونخوا میں انسولین سمیت 7 مختلف ادویات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا گیا ہے۔

 

ایکسپریس نیوز کے مطابق انسولین سمیت 7مختلف ادویات کی قیمتوں میں  اضافہ کردیاگیا، ذیابیطس کے علاج میں استعمال ہونے والی انسولین کی قیمت دو گنا سے بھی بڑھ گئی اور انسولین انجیکشن ڈیوائس کی قیمت 2200 سے بڑھ کر 4 ہزار 720 ہوگئی ہے۔

اسی طرح بدہضمی اورتیزابیت کی دوا کے پیک کی قیمت 530 سے بڑھا کر 620 روپے، وٹامنز اور غذائی سپلیمنٹ کی گولیوں کے پیک کی قیمت 480 سے بڑھا کر 510 روپے مقرر کردی گئی ہے۔

 

مزید بتایا گیا کہ وٹامن بی کی کمی دور کرنے والی دوا کی قیمت 500 سے بڑھا کر 600 روپے کر دی گئی ہے، تھائیرائڈ کے مرض کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا کی قیمت 85 سے بڑھا کر 290 روپے مقرر کردی گئی ہے، ٹائیفائیڈ کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا کی قیمت 805 سے بڑھا کر 930 روپے کردی گئی۔

صوبے میں دیگر متعدد جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔


تیل کے مناسب ذخائر موجود ہیں مستقبل کی ضرورت کے لیے بھی انتظام ہوچکا، وزیراعظم کو بریفنگ
بانی سے ملاقات کا دن، 6ناموں کی فہرست جیل حکام کو ارسال
والدین گھربیٹھے ب فارم بنوا سکیں گے، نادرا نے نئے ضابطے بنا دیئے
پنجاب حکومت کا فری سولر پینل اسکیم میں چھ ماہ کی توسیع کا فیصلہ
گھر سے سودا لینے کیلیے جانے والی 19 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی
رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے، خاتون سے زیادتی کیس میں فرد جرم کی تاریخ مقرر
داتا دربار توسیعی منصوبے پر کام کے دوران عمارت کا ستون گرنے سے راہگیر جاں بحق
کراچی: ٹرٹل بیچ پرجوے کا بڑا اڈہ چلنے کا انکشاف، خاتون سرغنہ سمیت 40 ملزمان گرفتار
نویں، دسویں امتحانات: امتحانی مرکز پر طالبات کے برقعے نہیں اتروائے جائیں: چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی
عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتیں گر گئیں
لاہور: گھر میں گیس لیکج کے باعث آگ بھڑک اٹھی، دو افراد زخمی
اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر گفتگو
ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ
گوادر ریفائنری منصوبہ: سعودی عرب 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا
پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا
واٹس ایپ اسٹیٹس فیچر میں کیا تبدیلی کرنے جا رہا ہے؟





دلچسپ و عجیب
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
