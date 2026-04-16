بِنج ایٹنگ ڈس آرڈر میں مبتلا افراد کی مدد کیلئے اہم اقدام!

ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ ریستورانوں کے مینو پر کیلوریز لکھنا بِنج ایٹنگ ڈس آرڈر (حد سے زیادہ کھانے کی عادت) میں مبتلا افراد کے لیے مددگار ثابت ہونے کے ساتھ ان کی بحالی میں بھی معاون ہو سکتا ہے۔

 

انگلینڈ میں 2022 سے یہ قانون نافذ ہے کہ 250 سے زیادہ ملازمین والے ریستوران، ٹیک اوے اور کیفے اپنے مینو پر کھانوں کی کیلوریز ظاہر کریں، تاکہ موٹاپے پر قابو پایا جا سکے۔

اگرچہ اس اقدام سے لوگوں کو صحت مند انتخاب کرنے کی ترغیب ملتی ہے لیکن شواہد یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیلوریز کی مقدار نظر آنے کے بعد کھانے کی بیماریوں میں مبتلا افراد عموماً کم کیلوریز والے کھانے چننے لگتے ہیں۔

 

تاہم، یونیورسٹی کالج لندن اور کنگز کالج لندن کے محققین کو تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہ خاص طور پر بنج ایٹنگ ڈس آرڈر والے افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔

یوسی ایل کے گریٹ اورمنڈ اسٹریٹ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کی ڈاکٹر نورا ٹرومپیٹر کے مطابق کھانے کی خرابیوں میں مبتلا افراد کے کیلوری لیبلز کے بارے میں مختلف خیالات ہوتے ہیں لیکن بنج ایٹنگ ڈس آرڈر والے لوگ انہیں زیادہ مفید سمجھتے ہیں۔


اہم خبریں
پاک بحریہ کا مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ
مدینہ منورہ میں باران رحمت،گنبد خضریٰ پر بارش کے روح پرور مناظر
مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 10 اضلاع میں نئی الیکٹروبسیں دینے کی منظوری
خود کی اخلاقیات کہاں ہیں؟ فضا کا ریٹنگ کیلئے ہر حد تک جانے کا پرانا شوق ہے،عظمیٰ بخاری
اب اسلام آباد کی حدود سےایک درخت بھی کٹا تو توہین عدالت تصور ہو گی ، اسلام آباد ہائیکورٹ
لوڈشیڈنگ کا مقصد صارفین کو اضافی بل سے بچانا ہے، ترجمان بجلی سپلائی کمپنی
پیٹرول کوٹہ؛ ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے بڑی پیشرفت
اقرار الحسن نے اے آر وائی سے استعفیٰ دے دیا
سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 1 سے 4 تک کے امیدواروں کو دو ہفتوں میں نوکری دینے کا حکم صادر کر دیا
امریکن ایمبیسی کے وفد کی اڈیالہ آمد
بڑی خوشخبری، تیل و گیس کی بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل
بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ 16 اپریل سے شروع ہو گا: محکمہ موسمیات
وزن کم کرنیوالے انجیکشنز کا جگر کی صحت پر مثبت اثرات
وزیراعظم کا انٹرنیٹ اسپیڈ بہترنہ ہونے کا نوٹس، پی ٹی اے سے رپورٹ طلب
سلمان اکرم راجا کھل کر علیمہ خان کے خلاف سامنے آگئے
جائیداد کا تنازع ! سنگدل پوتے نے دادی کی گردن کاٹ دی





دلچسپ و عجیب
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
